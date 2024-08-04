بعد اغتيال إسماعيل هنية: وزير الخارجية الأردني في زيارة غير عادية لطهران

تأتي هذه الزيارة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الحرب بين إسرائيل وحماس، الجمعة 8 ديسمبر 2023، في واشنطن
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الحرب بين إسرائيل وحماس، الجمعة 8 ديسمبر 2023، في واشنطنAP Photo/Jacquelyn Martin

الصفدي في زيارة نادرة لطهران: بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران إسماعيل هنية، أعلنت وسائل إعلامية رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يزور طهران الأحد لبحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ، وسيجتمع مع نظيره الإيراني.

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واشتعل التوتر في المنطقة بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران ، ومقتل القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية. ويشار الى أن حماس اتهمت إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال هنية وتوعدت بالرد والانتقام، في حين لم تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عن عملية الاغتيال وهي لم تنفها بنفس الوقت.

كما تأتي الزيارة الى ايران بعد اتصالات ديبلوماسية متواصلة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما يشمل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر، يوم السبت في إطار المحاولة لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة، وبنفس الوقت تسعى كل من ايران والأردن الى تحسين علاقاتهما والذي يأتي في أعقاب اتهام الأردن لجماعات مسلحة موالية لإيران بتهريب مخدرات الى الأردن عن طريق سوريا، وإعلان الأردن المشاركة باعتراض أول هجوم مباشر شنته ايران ضد إسرائيل في نيسان/أبريل الماضي.

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