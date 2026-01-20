شمال سوريا: قسد تصد هجمات جديدة على جنوب كوباني وسط تحذيرات دولية

تصاعدت التوترات العسكرية في شمال وشرق سوريا وغربي كردستان، حيث صدّت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هجومين متتاليين نفذتهما فصائل الحكومة الانتقالية على جبهة صرين جنوب كوباني، ما أسفر عن تدمير آليات ومدرعات لقوات الجيش السوري وإجباره على التراجع، كما تم صد محاولة تقدم أخرى في محور قرية خان مامد جنوب شرق كوباني.

وفي ريف الحسكة، شهدت المدينة هدوءًا حذرًا مع رفع قوات قسد الاستنفار الكامل، وانتشار قوات الأمن الداخلي والمجتمع المحلي لحماية الأحياء من أي انفلات أمني محتمل، بعد هجمات على مقرات قسد ونقطة للهلال الأحمر في مخيم العريشة، يُرجح أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وراءها.

في السياق السياسي والدبلوماسي، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك لمناقشة التطورات الأخيرة، فيما أكد وزير الداخلية التركي متابعة جميع الأنشطة على طول الحدود.

وأكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني أن ما يحدث في سوريا وغربي كردستان "لا يمكن القبول به" وندد بما وصفه بـ"الأفعال البربرية ضد الشعب الكردي".

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة بوصول وفد من التحالف الدولي إلى دمشق عبر مروحيات للقاء المسؤولين السوريين، بهدف فرض وقف كامل لإطلاق النار والعودة لتطبيق الاتفاقيات مع قسد، في انتظار إعلان رسمي محتمل من وزارة الدفاع السورية خلال الساعات المقبلة.

كما أكد وزير الدفاع العراقي أن الحدود العراقية تحت السيطرة الكاملة، وأن الجيش يمتلك خططًا رصينة للتعامل مع أي تهديد أمني مرتبط بالتطورات الإقليمية.