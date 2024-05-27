ولي العهد الأردني يهاجم إسرائيل :"نخوض معركة ديبلوماسية وسياسية حقيقية ضدها"

هاجم ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني الأحد إسرائيل بعد الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مقابلة نادرة له على قناة "العربية" السعودية وقال الأمير حسين من بين الأمور الأخرى التي صرح بها إن "الأردنيين يعملون على تغيير مواقف الدول حيال إسرائيل" ووصف الأمر بأنه "معركة ديبلوماسية وسياسية" حقيقية.

كما انتقد ولي العهد الأردني خلال المقابلة دول العالم بشدة قائلا :"نحن مصدومون من عدم قدرة العالم على وقف ’المذبحة’ في غزة. شعوب المنطقة فقدت الثقة بالمجمتع الدولي. أكثر من 35 ألف شخص قتلوا- 70% منهم نساء وأطفال، أشخاص أبرياء، من بداية الأزمة في غزة تدير الأردن معركة ديبلوماسية وسياسية، ساهمنا بتغيير مواقف دول كثيرة تجاه إسرائيل. وعلى الرغم من التكاليف السياسية أو الاقتصادية التي يدفعها الأردن، فإنه سيواصل دوره تجاه الشعب الفلسطيني".

وتطرق ولي العهد الأردني خلال المقابلة الى علاقات المملكة مع ايران والسعودية وقال :"نريد علاقات جيدة مع ايران على أساس حسن الجوار. هناك حوار أردني- إيراني في كافة المواضيع" وبخصوص العلاقات مع السعودية قال:"سنضاعف التعاون مع السعودية وسنعمل من أجل مستقبل أفضل بالنسبة لشعوبنا. مصلحة المنطقة هي مواصلة التعاون بين السعودية والأردن. من المهم لنا أن لا تتحول الأردن الى ساحة حرب".