غادر رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، اليوم الجمعة، في ظل تصعيد إسلام آباد لجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الإقليمية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، نقلاً عن مصدر دبلوماسي رفيع في إسلام آباد، أن منير من المتوقع أن يجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى خلال الزيارة.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يعقد فيه وزير الداخلية الباكستاني، سيد محسن نقوي، اجتماعاته لليوم الثالث على التوالي في طهران، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وكان من المقرر في البداية أن يلتقي منير وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في طهران، أمس الخميس، إلا أن الزيارة أُجلت. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الزيارة المُعاد جدولتها ستشمل محادثات مع عراقجي أو مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى آخرين. وسعت باكستان إلى ترسيخ مكانتها كقناة اتصال بين طهران وواشنطن، وبرز منير كأحد الشخصيات الرئيسية المشاركة في هذا المسعى الدبلوماسي.