تقرير: الجيش الأميركي يقترب من نشر منظومة اعتراض طائرات مسيرة ذاتية التشغيل

اقترب الجيش الأميركي خطوة أخرى نحو نشر قدرة جديدة مضادة للطائرات المسيّرة، بعد إجراء تقييمات لمنظومة الاعتراض Anvil التي تطوّرها شركة Anduril Industries، مع منصة الإطلاق المدمجة Launch Box، خلال تمرين نُفّذ مؤخراً في قاعدة مينوت الجوية.

وبحسب مسؤولين ومعطيات الشركة، توفّر المنظومة استجابة ذاتية للرد على تهديدات الطائرات المسيّرة الصغيرة، إذ يمكن إطلاقها من صندوق أرضي مُحصّن وتوجيهها تلقائياً نحو الهدف المعادي، وفقاً لموقع Defense Blog.

وقالت شركة Anduril إن العنصر الحركي ضمن منظومة المواجهة الشاملة للمسيّرات – والمدعوم بنظام التشغيل Lattice OS – يمنح Anvil قدرة التنقّل ذاتياً لاعتراض التهديدات المحتملة وتوفير ردود فعل بصرية مباشرة لتمكين المشغّل البشري من التعرّف الإيجابي على الهدف. وأوضحت الشركة أن النسخة غير الحركية يمكنها "رصد التهديد المحتمل من الطائرات المسيّرة، ثم التصدّي له عند تلقّي أمر من المشغّل، إذ أنها تعمل على تخفيف التهديد من خلال تأثير جانبي غير حركي منخفض"، في حين أن نسخة الذخيرة المسماة Anvil-M تحمل حمولة شديدة الانفجار للأهداف الأكثر صعوبة.

تضم الحزمة التي تم تقييمها في قاعدة مينوت "صندوق إطلاق Anvil" القابل للنقل، وهو محطة أرضية متكاملة مصممة لتخزين الصاروخ الاعتراضي ونشره بسرعة. فيما يتسع صندوق الإطلاق لمُعترضين اثنين، ويشمل وحدة للتحكم البيئي لضمان الجاهزية التشغيلية. ويُوصَف نظام Anvil بأنه صاروخ اعتراضي حركي ذاتي التشغيل مصمم لـ"تحييد دقيق ومنخفض الأضرار الجانبية لتهديدات المجموعتين 1 و2"، مع تطوير نسخة ذخائر لاستهداف الأهداف الأسرع والأعلى قيمة.

وتشير مواصفات الشركة إلى أن وزن الصاروخ الاعتراضي يبلغ نحو 11.6 رطلاً، فيما يصل وزن نظام النقل داخل صندوق الإطلاق إلى نحو 253 رطلاً.