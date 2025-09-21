بن غفير ضد مستشار نتنياهو ويدعو لاعتقال أبو مازن

قد يعجبك أيضًا -

هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال كلمة له هذا المساء (الأحد). رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو متهما: "تساحي هنجبي يدفع رئيس الحكومة نحو اليسار".

كما طالب على خلفية تسونامي الاعترافات بالدولة الفلسطينية باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال : "لو كنت أنا رئيس الحكومة - لكنت اعتقلت أبو مازن الآن".