بن غفير ضد مستشار نتنياهو ويدعو لاعتقال أبو مازن

وزير الأمن الوطني ألقى تصريحًا اتهم فيه رئيس هيئة الأمن الوطني ومستشار الأمن القومي لنتنياهو بأنهم "يميلون إلى اليسار" سياسيًا • وأضاف أنه لو كان الأمر بيده "لكان اعتقل أبو مازن الآن".

وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير - أرشيف
وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير - أرشيفOren Ben Hakon/Flash 90

هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال كلمة له هذا المساء (الأحد). رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو متهما: "تساحي هنجبي يدفع رئيس الحكومة نحو اليسار".

هذا المساء - ايدي كوهين: الاعترافات بدولة فلسطينية كلام فاضي

كما طالب على خلفية تسونامي الاعترافات بالدولة الفلسطينية باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال : "لو كنت أنا رئيس الحكومة - لكنت اعتقلت أبو مازن الآن".

