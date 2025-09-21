بن غفير ضد مستشار نتنياهو ويدعو لاعتقال أبو مازن
وزير الأمن الوطني ألقى تصريحًا اتهم فيه رئيس هيئة الأمن الوطني ومستشار الأمن القومي لنتنياهو بأنهم "يميلون إلى اليسار" سياسيًا • وأضاف أنه لو كان الأمر بيده "لكان اعتقل أبو مازن الآن".
هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال كلمة له هذا المساء (الأحد). رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو متهما: "تساحي هنجبي يدفع رئيس الحكومة نحو اليسار".
كما طالب على خلفية تسونامي الاعترافات بالدولة الفلسطينية باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال : "لو كنت أنا رئيس الحكومة - لكنت اعتقلت أبو مازن الآن".
