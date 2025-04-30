" في ظل صمت الشرع تصريحات لافتة للرئيس أردوغان عن الأحداث مع الدروز "|| التطورات في سوريا

أثارت الاشتباكات العنيفة في البلدات الدرزية في سوريا، ردودا إقليمية ودولية، حيث أصدر القيادي الدرزي وليد جنبلاط بيانا أعلن به أنه تواصل مع حكومة الشرع وأطراف عربية، في حين هاجم بيان الرئيس التركي أردوغان الدروز في سوريا، يأتي هذا في ظل الرئيس المؤقت أحمد الشرع.

من جانبه أفاد الصحافي من الجولان عطا فرحات عن التطورات "وقعت اليوم ثلاث هجمات إسرائيلية ، لكنها لم تؤثر ميدانيا في شيئ ، كما صدرت رسالة عن وليد جنبلاط الذي قال إنه تواصل مع حكومة الشرع ومع عدد من الدول العربية"

وأضاف "كان من الملفت هو بيان الرئاسة التركية والتي صرحت نيابة عن الشرع الذي بقي صامتا حتى الآن وقالت إنها لا تقبل بوجود سلاح منفلت بأيدي السكان ولا ترضى بالتقسيم ولا ترضى بأن يكون هنالك فيدراليات"

وتابع فرحات :"كما وصف البيان سكان صحنايا الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم بأنهم مجموعات خارجة عن القانون تهدف إلى البلبلة في الأراضي السورية" وأشار فرحات إلى صيغة البيان تدل على :"أن أردوغان هو الحاكم الفعلي لسوريا، وهو الذي يقرر بالنسبة لها، والتصريحات عن الأحداث تأتي من أنقرة وليس من دمشق".