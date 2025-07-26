تقرير: "الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني وأنظمة الأسلحة الأخرى كان واسع النطاق بالفعل، وسيكون من الصعب إصلاحه"

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قال محلل بارز في السياسة الخارجية الأمريكية ديفيد إغناتيوس في عموده الأسبوعي بصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطلع، إن "الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني وأنظمة الأسلحة الأخرى كان واسع النطاق بالفعل، وسيكون من الصعب إصلاحه".

وأكد ديفيد إغناتيوس على أن"الحرب التي استمرت 12 يومًا الشهر الماضي ألحقت أضرارًا جسيمة بخطط نظام الملالي لتطوير نوعين من الرؤوس الحربية النووية و"سلاح نبض كهرومغناطيسي (EMP) قادر على شلّ إسرائيل إلكترونيًا".

ومن الجوانب التي لم تُقدّر حق قدرها في الهجوم الإسرائيلي المدمر، وفقًا لإغناتيوس، "اغتيال الكادر الإيراني بأكمله من العلماء النوويين، مما أدى ليس فقط إلى خسارة فادحة في الكفاءات، بل أيضًا إلى توجيه رسالة ردع للمتخصصين النوويين الإيرانيين الأصغر سنًا الذين يدركون الآن أن المشاركة في برنامج النظام تُعدّ بمثابة حكم بالإعدام. ليس الأمر مجرد أن إيران لم تعد دولة نووية على عتبة".

كما نُقل عن المصدر، بل إن جهودها لبناء نوعين من الرؤوس الحربية النووية، الانشطارية والاندماجية، قد ضاعت هباءً. وبالتالي، حتى لو كانت إيران لا تزال تمتلك مخزونات من اليورانيوم المخصب، فإن تسليحها سيكون صعبًا للغاية، كما هو مفهوم.

أدت الهجمات الإسرائيلية إلى خفض ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، التي يبلغ عددها 3000 صاروخ، إلى النصف، وخفضت منصات إطلاق الصواريخ لديها، التي يبلغ عددها 500، بنسبة 80%. منع توقيت الحرب طهران من تحقيق خطتها لزيادة مخزونها من الصواريخ الباليستية إلى 8000 صاروخ.

وقال المصدر إن هناك أيضًا "مفاجأة غير سارة" كبرى، حيث وجدت إسرائيل أن ترسانة إيران من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي يصعب استهدافها أثناء الطيران، كانت أكبر من المتوقع.