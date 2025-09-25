الدعم الإماراتي لإسرائيل ضد الحوثيين

أفادت وسائل الإعلام العربية في الأيام الأخيرة أن الإماراتيين أعادوا تشغيل غرفة عمليات في جزيرة زقر القريبة من اليمن، وهي تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل لأغراض استخباراتية ضد الحوثيين. مصدر يمني أكد في حديث مع i24NEWS هذه المعلومات وأضاف أن الحوثيين يعملون في المقابل على تحسين قدراتهم وخاصة الصواريخ ذات الرؤوس المتعددة، من حيث الكمية والدقة.

وفقًا للتقارير، القاعدة في جزيرة زقر تعمل بتنسيق مع سنتكوم وأصبحت مؤخرًا مركزًا استخباراتيًا بعد أن قام الإماراتيون بتجديد مسارات الطيران فيها لطائرات الشحن، وركبوا أنظمة إنذار وكشف ضد الطائرات المسيرة التي قد تُطلق نحو إسرائيل والبحر الأحمر، وجهزوا الأرصفة للنقل البحري.

على سبيل المثال، تم في الجزيرة بناء مدرج طائرات بطول 2.1 كيلومتر، مما يسمح باستخدامه من قبل عدة مروحيات وطائرات نقل عسكرية كبيرة، وكذلك رصيف بحري جديد بطول 185 متراً لدعم الإمدادات العسكرية للجزيرة، بالإضافة إلى مخازن لوجستية متصلة بالرصيف البحري. في المعسكر الذي أطلق عليه اسم "الموقع C"، توجد غرف عمليات وغرف اتصالات فضائية، ويمنع الإماراتيون الجنود اليمنيين من دخول المعسكر.

تفيد التقارير أنه منذ مارس 2025 بدأت الإمارات بإقامة منشآت عسكرية في الجزيرة التي تقع على بعد حوالي 32 كيلومترًا من ساحل اليمن و150 كيلومترًا من باب المندب، ما يجعلها نقطة انطلاق مستقبلية لـ"عمليات خاصة أمريكية وإسرائيلية"، كما يسميها الحوثيون. تظهر صور الأقمار الصناعية التي التُقطت في بداية سبتمبر ولأول مرة البناء الذي بدأ في مارس الماضي، ويُلاحظ فيها التسارع الكبير في التحركات العسكرية البحرية الإسرائيلية-الإماراتية ضد قوات اليمن في صنعاء.

يزعم موقع "الأخبار" أن "قوة 400"، التي أُنشئت من قبل الإمارات العربية المتحدة في بداية عام 2021 كقوة استخبارات تحت غطاء "مكافحة الإرهاب"، قد تم تفعيلها مؤخرًا كجزء من جهود الولايات المتحدة لإضعاف جبهة الدعم اليمني في قطاع غزة، وأن القاعدة التي كانت تحت سيطرة الإمارات أصبحت مركز استخبارات حديث منسق مع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

كما أفيد، مصدر يمني يؤكد في حديث مع i24NEWS صحة الأمور ويضيف أن الحوثيين يعملون في المقابل على تحسين قدراتهم في الصواريخ الانشطارية وخلق قدرة على إطلاق أسراب من الطائرات المسيرة بهدف تعطيل الحياة في جميع مناطق جنوب إسرائيل من النقب مروراً بوادي عربة وحتى خليج إيلات. ووفقاً لأقواله، الإطلاقات الأخيرة هي جزء من أنظمة التجربة وأن القدرات الحوثية أصبحت بالفعل مستقلة دون الاعتماد على إيران أو حزب الله.