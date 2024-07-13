لغز مقتل السجان الإسرائيلي: الوفاة الغامضة للمقاتل يوحاي أفني

منذ أربعة أيام، ظل لغز جريمة القتل معلقًا في الهواء. قبل يومين حدث تطور، ويتم فحص كافة اتجاهات التحقيق، الجنائية منها والقومية. لدى الشرطة تساؤلات عديدة، وفرض أمر حظر نشر شامل على التحقيق. تحدثت لي عياش، مراسلة الشرطة في i24NEWS العبري، مع أقارب يوحاي أفني، المقاتل بسجن عوفر والذي عثر عليه مقتولا في منزله.

وقالت شقيقته نيتسان عفري: "إن الوظيفة صعبة وقاسية للغاية. كنا نقول له دائمًا: اترك الوظيفة قليلاً، وأجري بعض التغيير، ولكن في كل مرة قال ربما لاحقًا، كان يؤدي وظيفته من منطلق أداءه لرسالة هامة".

ومن بين الشبهات هو أن جريمة القتل كانت انتقاما بسبب عمله في سجن عوفر. المحامي إيلان بوردا، وهو ضابط شرطة متقاعد يقول: "معرفة ما إذا كان يجب ربطه بمكان عمله كسجان - نعم أم لا، يعد الأمر مشكلة بعض الشيء على الرغم من أنني لا أستبعد ذلك بشكل قاطع. هناك عدد لا بأس به من المنظمات الإجرامية والذين هددوا أكثر من مرة موظفي مصلحة السجون".