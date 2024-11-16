إيطاليا ترسل أكثر من 15 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة

قالت وزارة الدفاع الإيطالية، في بيان، إن"طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي أقلعت، اليوم السبت، وعلى متنها أكثر من 15 طناً من المساعدات الإنسانية لتسليمها إلى سكان قطاع غزة"، مشيرة إلى أن"المساعدات جُمعت من منظمة خيرية إيطالية"، وتتجه الطائرة إلى مطار لارنكا في قبرص ومنه يجري نقل كل المواد التي تحملها إلى غزة.

وقال الوزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو: "تبذل إيطاليا وستواصل بذل كل ما في وسعها لتخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة"، مشيراً إلى أن بلاده "لم تنس أولئك الذين يعانون، وهي ملتزمة بخفض التصعيد".

وأطلقت إيطاليا هذا العام مبادرة "الغذاء لغزة" لمساعدة المدنيين في القطاع، كما أرسلت عدة شحنات من المساعدات إلى المتضررين من الحرب التي دمرت القطاع الفلسطيني.