الحوثيون ينشرون توثيق إطلاق الصاروخ الذي استهدف إسرائيل

نشر الحوثيون تسجيلا لإطلاق الصاروخ الذي أطلق على إسرائيل – واعترضته المنظومات الدفاعية جزئيا. وقال الحوثيون إن الصاروخ الذي تم إطلاقه كان يحمل اسم "فلسطين 2".

ووفقا للحوثيين، فهو صاروخ "أسرع من الصوت"، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي نفى ذلك أمس، وقال الجيش الإسرائيلي إنه على حد علمه، لا يمتلك الحوثيون صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وبحسب الحوثيين، يصل مداه إلى 2150 كيلومترا، ويمكنه الطيران بسرعة تصل إلى 16 ماخ. كما زعم الحوثيون أنه "يتمتع بقدرة عالية على المناورة يمكنها التغلب على أقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم" - وهي ادعاءات ليس لها ما يدعمها