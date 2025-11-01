إيران تستبعد الحوار المباشر مع الولايات المتحدة بشأن برامجها النووية أو الصواريخ الباليستية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت إن بلاده "لا ترغب في الدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برامجها النووية أو الصواريخ الباليستية"، معتبرا أن"الشروط التي وضعتها واشنطن غير مقبولة ومستحيلة"، معرباً عن انفتاحه على "المفاوضات غير المباشرة لتهدئة المخاوف بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني".

جاءت تصريحات عراقجي في مقابلة مع قناة الجزيرة، جيث أكد عراقجي مجدداً أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن قدراتها في تخصيب اليورانيوم. وفي إشارة إلى الضربات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو/حزيران المنصرم، أوضح عراقجي أن "التكنولوجيا النووية لا تزال موجودة رغم الخسائر"، مؤكداً أن طهران تستعد لجميع الاحتمالات في تعاملها مع إسرائيل.