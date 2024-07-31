تقارير: توقعات أن يحل خالد مشعل مكان إسماعيل هنية كرئيس للمكتب السياسي لحماس

أدى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الليلة (الأربعاء)، في طهران، إلى ترك المنظمة ارتباك كبير. إضافة الى ذلك، بعد ساعات بدأت أنباء تشير إلى أن خالد مشعل، الذي حل محله هنية كزعيم للذراع السياسي للمنظمة، هو الذي سيخلفه.

ولد مشعل عام 1956 في قرية سلواد قرب رام الله. عندما كان عمره 11 عاما، انتقلت عائلته إلى الكويت - حيث عاش حتى عام 1990، عندما تم طرده من البلاد. وفي عام 1971 انضم إلى حركة الإخوان المسلمين، وخلال دراسته في الجامعة أسس عدة تنظيمات طلابية، منها "خلية العدالة الإسلامية" التي هزمت قائمة فتح في انتخابات رئاسة الاتحاد العام.

وبعد طرده من الكويت انتقل إلى الأردن. وفي عام 1996، وبعد اعتقال موسى أبو مرزوق في الولايات المتحدة، تم تعيينه رئيساً للجناح السياسي لمنظمة حماس.

وفي عام 1997، نجا مشعل من محاولة اغتيال إسرائيلية، وقتها أمر رئيس الحكومة نتنياهو رئيس الموساد آنذاك، داني ياتوم، بتنفيذ الخطوة. وفي ظل أن اتفاق السلام بين الدولتين كان جديداً - فقد حاول جهاز الموساد اغتياله بالسم الذي تم رشه عليه، إلا أن الشرطة الأردنية ألقت القبض على عملاء الموساد، وأدى الحادث إلى أزمة دبلوماسية بين الدولتين بضغط من الملك حسين - تم نقل ترياق إلى الأردن مضاد للسم، وفي المقابل تم إطلاق سراح العملاء. وفي إطار الصفقة، تم إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين، الذي كان مسجونا في إسرائيل.

وفي عام 2012، قام مشعل لأول مرة في حياته يزيارة الى قطاع غزة. وقال في كلمة ألقاها في مسيرة حاشدة بغزة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس حركة حماس: "فلسطين لنا، من البحر إلى النهر، ومن الشمال إلى الجنوب. فلسطين عربية إسلامية. لن نعترف بالاحتلال الصهيوني، ولا شرعية لإسرائيل والاحتلال"