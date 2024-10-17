نتنياهو لصحيفة فرنسية:"عثرنا على أسلحة روسية متقدمة مع حزب الله ...وأعتقد أن السلام مع السعودية سيحدث بوقت أقرب مما يعتقده الجميع"

أجرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية مؤخراً مقابلة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتحدث فيها عن الحرب والوضع في الشرق الأوسط. وأشار، من بين أمور أخرى، إلى الدور الذي لعبته الدول الغربية في إدارة الحرب، والى سير الحرب في غزة وجنوب لبنان مشيرا الى الاتفاق مع السعودية "أعتقد أننا سنكون قادرين على توقيع اتفاق مع السعودية، وسيحدث ذلك في وقت أقرب من تعتقد (المحاور)"

وفيما يتعلق بتهديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، والذي أطلقه في 11 تشرين الأول/أكتوبر، قال نتنياهو: "تعتقد إسرائيل أن أصدقاءها في أوروبا، مثل فرنسا، يجب أن يقفوا إلى جانبها، لأن حضارتنا المشتركة التي ندافع عنها في حرب الجبهات السبع التي نخوضها ضد محور الإرهاب الإيراني، في قتالنا ضد حماس وحزب الله والحوثيين والنظام الإيراني، نقاتل ضد أناس يكرهون كل القيم التي تدافع عنها أوروبا".

"في الوقت الذي تضمن فيه إيران أن أذرعها في الشرق الأوسط ستكون مجهزة تجهيزا جيدا بالأسلحة، تدعو فرنسا إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل. وعلى الرغم من أننا لا نتلقى أسلحة من فرنسا، إلا أنني أجد هذه الدعوة مخجلة. وآمل أن أن فرنسا ستغير سياستها، حتى نتمكن من العمل معا من أجل استقرار لبنان، وكذلك في القضايا الإقليمية الأخرى.

AP

وسئل نتنياهو عن الفيديو الذي نشره في 8 تشرين الأول/أكتوبر، والذي خاطب فيه الشعب اللبناني بشكل مباشر، داعيا إياهم إلى استعادة السيطرة على بلدهم، ردا على سؤال عما إذا كان "لا يخشى أن تضعف استراتيجيتكم إضعاف حزب الله". وأوضح نتنياهو: "حرب أهلية جديدة ستحدث مأساة في لبنان. بالتأكيد ليس هدفنا إثارة ذلك أو التدخل في شؤون لبنان الداخلية. هدفنا الوحيد هو السماح لمواطنينا الذين يعيشون على طول الحدود اللبنانية بالعودة إلى ديارهم والشعور بالأمان هناك. وأعتقد أن الشعب اللبناني يستحق مستقبلا من الرخاء والسلام. آمل أن يمنح الضعف الحالي لحزب الله، والذي تقوده طهران والتي أخذت لبنان تدريجياً رهينة، اللبنانيين فرصة لاستعادة السيطرة على مصيرهم".

وفي إشارة إلى كيف ومتى يعتقد أن الحرب ستنتهي، أجاب رئيس الحكومة الإسرائيلية: "أكرر أن هدف حربنا بسيط: إعادة لاجئينا البالغ عددهم 60 ألف لاجئ من الجليل إلى وطنهم وتفكيك جميع الشبكات المسلحة الموجودة في جنوب القادرة على تهديد حدودنا الشمالية مرة أخرى. ولابد من ابعاد حزب الله خلف نهر الليطاني. وسوف نقوم بتدمير البنية التحتية المسلحة برمتها التي بناها على مدى العقدين الماضيين، ويتعين علي أن أضمن أن اليهود لن يعانوا مرة أخرى من هجوم إبادة جماعية من قبل أي شخص، مثل الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023. لن نعاني مرة أخرى من الإبادة الجماعية داخل حدودنا".

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وهاجم نتنياهو اتهامات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لإسرائيل بإلحاق الضرر بقوة اليونيفيل في جنوب لبنان عندما قال: "ليس لدينا أي شيء ضد اليونيفيل. حزب الله كثيرا ما يختبئ خلف مواقع اليونيفيل ليطلق الصواريخ علينا. ويؤسفني أن الآليات التي قررها قرار مجلس الأمن رقم 1701، بعد الحرب بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لم تتحقق. وأذكر أن القرار اشترط أن تكون الأسلحة الوحيدة الموجودة جنوب الليطاني هي أسلحة الجيش اللبناني. لكن في هذه المنطقة، قام حزب الله بحفر مئات الأنفاق والمخابئ، حيث عثرنا للتو على كمية من الأسلحة الروسية الأكثر تطوراً. خلال عشرين عاماً تقريباً، كم عدد صواريخ حزب الله التي أوقفتها اليونيفيل صفراً!".

AP Photo/Ariel Schalit

وردا على تعليق الرئيس الفرنسي ماكرون بأن إسرائيل هي التي أنشأتها الأمم المتحدة، رد نتنياهو في مقابلة بأن "هذا دليل على الجهل التاريخي وقلة الاحترام. لقد اعترفت الأمم المتحدة بحق الشعب اليهودي في دولة، لكنها بالتأكيد لم تنشئها. لقد ارتبط الشعب اليهودي بأرض إسرائيل منذ 3500 عام، وقد تم إنشاء دولة إسرائيل الحديثة بفضل تضحيات الشجعان مقاتلو حرب الاستقلال، ومن بينهم العديد من الناجين من المحرقة ونظام فيشي، الذين تمكنوا من مقاومة هجوم خمس دول عربية متحالفة ضدها والذين لم يقبلوا خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين الانتدابية. إن الأمم المتحدة لم تشارك في حرب الاستقلال عام 1948، والقول بأن الأمم المتحدة هي التي أنشأت دولة إسرائيل هو تشويه مثير للقلق للتاريخ".

وعندما سئل عن أهداف الحرب ضد حماس في غزة، وعما إذا كان يتوقع إطلاق سراح المختطفين قريبا وأسر يحيى السنوار، أجاب نتنياهو أن "أهداف حربنا في غزة كانت واضحة: تدمير القدرات العسكرية والسياسية لحماس، إطلاق سراح المختطفين، لضمان أن قطاع غزة لن يشكل بعد الآن تهديدا للسكان الإسرائيليين. لقد قمنا اليوم بتفكيك جميع ألوية حماس تقريبًا. ومن بين الأبرياء الـ 251 الذين تم احتجازهم كرهائن في 7 أكتوبر، تمكنا من إعادة 154 منهم، وكان 117 منهم على قيد الحياة. لن نرتاح حتى يعود رهائننا إلى ديارهم".

وفيما يتعلق بمحاكمته أمام محكمة الجنايات في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلى جانب زعيمي حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية، قال رئيس الوزراء: "كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه، فإن هذا الإجراء القانوني أمر مشين. وفي الواقع، فهو يضع قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطياً على نفس مستوى قادة منظمة إرهابية قاتلة. هذا التناظرالمفترض سخيف. يبدو الأمر كما لو أنه بعد الحرب العالمية الثانية، تمت محاكمة ونستون تشرشل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في نفس الوقت الذي تمت فيه محاكمة القادة النازيين. ولا يمكن أن تكون هناك مساواة أخلاقية بين دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها بالوسائل المشروعة وبين منظمة تمارس الإرهاب. آمل ألا تقبل المحكمة، التي لا تتمتع بحكم القانون بسلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين، لائحة الاتهام هذه، التي ستكون بمثابة قضية درايفوس جديدة وستعيد معاداة السامية في العالم".

وأضاف "إن الادعاء بأننا نمارس سياسة متعمدة لتجويع السكان لا أساس له من الصحة تماما. فمنذ بداية الحرب، سمحنا لـ 40 ألف شاحنة بالمرور عبر غزة، أي ما يعادل 800 ألف طن من المواد الغذائية، أو 3000 سعرة حرارية يوميا للشخص الواحد في غزة. لقد بنينا طرقا خصيصا للسماح بوصول شاحنات الغذاء وسمحنا بالإمدادات جوا وبحرا. إن القول بأن إسرائيل تستخدم استراتيجية التجويع هو افتراء صارخ، والمشكلة هي أن حماس تحتكر المساعدات الإنسانية الدولية، فقط للدفع لمؤيديها".

"أعتقد أنه يتعين على كافة الدول الأوروبية المسؤولة أن تحتج ضد هذه الفظائع الذي تتعرض له العدالة الدولية. ولحسن الحظ، قدم العديد منهم آراء قضائية إلى المحكمة وأوضحوا أن تقديم لائحة اتهام ضد قادة إسرائيل من شأنه أن يتعارض مع مبدأ التكامل، الذي اعترفت به المحكمة. "

وردا على سؤال حول خططه لمستقبل قطاع غزة، أوضح نتنياهو: "أهدافنا الثلاثة لبناء سلام مستدام في غزة هي: تفكيك القدرات العسكرية والسياسية لحماس - هذه في الواقع صفقة محسومة؛ تفكيك قطاع غزة من الأسلحة - سيتم تحقيق ذلك في أي تسوية سياسي مستقبليو؛ اجتثاث التطرف من المجتمع الفلسطيني. في غزة، من المهم ألا يدرسوا بعد الآن كراهية اليهود وذبحهم، وسيتم تحقيق اجتثاث هذا التطرف بمساعدة الشركاء الدوليين لقد نجحنا في هذا المجال، وهذا ما سيضمن مستقبل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

IDF Spokesperson

"على مدى عقود، كان الحل الذي أقترحه هو هذا: يجب أن يتمتع الفلسطينيون بالسلطة الكاملة لحكم أنفسهم، ولكن لا يمكن لأحد أن يهدد إسرائيل. لقد اعتقدت دائمًا أن منح صلاحيات عسكرية سيادية للفلسطينيين يمكن أن يشكل تهديدًا لإسرائيل. وكان هذا واضحًا لي حتى قبل مذبحة السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فإن الغالبية العظمى من الإسرائيليين اليوم تشاطرني رأيي: يجب على إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها الأمنية من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن". وأضاف"إن حقيقة استمرار السلطة الفلسطينية في دفع تعويضات لعائلات الإرهابيين الذين قتلوا من قبل الجيش الإسرائيلي وعدم إدانة الفظائع التي ارتكبت في 7 أكتوبر 2023، هي، على أقل تقدير، مخيبة للآمال. ومنحهم دولة اليوم سيكون بمثابة منح مكافأة للإرهاب".

وسئل رئيس الحكومة الإسرائيلية عما إذا كان من الممكن أن يكون هناك حل دبلوماسي للتوترات مع إيران، على خلفية الهجوم الصاروخي على إسرائيل في الأول من أكتوبر، فأجاب: "لن أناقش الرد العسكري الإسرائيلي مع إيران هنا. أما بخصوص الدبلوماسية فكيف نتعامل مع من يدعو إلى تدميرنا؟ هل ينبغي أن نتناقش معهم حول كيفية محو إسرائيل من الخريطة؟ هذا سخيف. لكن يجب أن أذكركم بأن الشعب الإيراني العظيم ليس عدونا، فقط نظامه الديكتاتوري. وفي اليوم الذي يستعيد فيه الشعب الإيراني السيطرة الديمقراطية على حكومته، سيعود الشعبان الفارسي واليهودي إلى علاقاتهما الممتازة السابقة".

وختم نتنياهو: "أعتقد أننا سنكون قادرين على التوقيع على اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية، وسوف يحدث ذلك في وقت أقرب مما تعتقد (المحاور). سيؤدي ذلك إلى قفزة اقتصادية هائلة للمنطقة بأكملها. ولكن الأهم من ذلك سيؤدي إلى مصالحة تاريخية بين اليهود والعرب، بين اليهودية والإسلام، بين القدس ومكة".