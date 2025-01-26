"هناك فوضى في غزة": ترامب يطلب من الأردن ومصر استقبال لاجئين من القطاع|| وسموتريش "سنعمل على خطة لتنفيذ الطلب"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أنه تحدث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حول خطة محتملة تشمل بناء مساكن ونقل أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أخرى. هذا اقتراح غير عادي، ولم يقترحه حتى الآن رئيس أميركي في منصبه.

وبحسب ترامب، فقد طلب من الملك السماح دخول مزيد من الفلسطينيين الى بلاده. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، بعد محادثة مبكرة مع الملك: "أخبرته أنني أحب أن تتولى المزيد من المهام، لأنني أرى قطاع غزة الآن، وهو مجرد فوضى. إنها فوضى حقيقية".

وأضاف الرئيس أنه مهتم باستقبال الأردن ومصر للفلسطينيين، وأنه يعتزم مناقشة هذا الأمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد المقبل.

وفي إشارة إلى الوضع في غزة، أشار ترامب إلى أنها "منطقة مدمرة"، وأن الصراعات في المنطقة مستمرة منذ مئات السنين. وقال الرئيس: "أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص، والمدينة تحتاج حقاً إلى إعادة البناء". "لا أعلم، لا بد أن يحدث شيء ما، لكنه موقع مدمر. لقد تم تدمير كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك. لذا أفضل التعاون مع بعض الدول العربية وبناء مساكن في مكان آخر، ربما هناك يستطيعون العيش بسلام".

إضافة إلى ذلك، أكد ترامب أنه أمر بإزالة التأخير في نقل قنابل وزنها 2000 رطل إلى إسرائيل. وأشار الرئيس إلى "أفرجنا عنها اليوم وسيتسلمونهم. لقد دفعوا ثمن القنابل وانتظروها طويلا".

من جانبه رحب وزير المالية بتسلئيل سموتريش بتصريحات ترامب وإنه سيعمل على وضع خطة لتنفيذ طلب ترامب، وقال إن "بعد 76 عاما، التي تم فيها احتجاز غالبية سكان غزة بالقوة في ظروف صعبة للحفاظ على طموح تدمير دولة إسرائيل، فإن الفكرة إن مساعدتهم في العثور على أماكن أخرى لبدء حياة جيدة جديدة أمر عظيم، وبعد سنوات من تقديس الإرهاب، سيتمكنون من تأسيس حياة جديدة وأفضل في أماكن أخرى".

لسنوات ظل رجال الدولة يقدمون حلولاً غير عملية مثل تقسيم الأرض والدولة الفلسطينية، الأمر الذي يعرض للخطر وجود وأمن الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ولا يتسبب إلا في إراقة الدماء والمعاناة لعدد كبير من السكان. إن التفكير خارج الصندوق في إيجاد حلول جديدة هو وحده الذي سيحقق حلاً للسلام والأمن، وسأعمل بشكل وثيق مع رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة لوضع خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن".