بريطانيا: نشطاء مناصرون للفلسطينيين يرشون كتابات على جدران تمثال حاييم وايزمان في مانشستر

نشر ناشطون مناصرون للفلسطينيين من مجموعة “عمل فلسطين” صورا، اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي ويأتي هذا الإجراء بمناسبة الذكرى الـ107 لوعد بلفور، وقام بعض النشطاء بشكل ملحوظ برش كتابات على الجدران بالقرب من الجمعيات الخيرية اليهودية.

واستهدفت المجموعة مكاتب الصندوق القومي اليهودي، متهمة المنظمة "بجمع الأموال لهدم منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المسروقة - وهي جريمة حرب معترف بها".

وشارك صحفي سكاي نيوز، جيك واليس سيمونز، صورًا للكتابات على الجدران، واصفًا الجناة بأنهم "عنصريون وجبانون".

وتأتي أعمال التخريب هذه على خلفية التوترات المتزايدة في المملكة المتحدة، حيث تزايدت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ بداية الصراع.