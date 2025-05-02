في ظل غارات جوية إسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق| نتنياهو:"إسرائيل لن تقبل أي تهديد للدروز السوريين"

قصفت إسرائيل منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، المقر الرسمي للرئيس السوري أحمد الشرع، في تحذير للنظام بأن إسرائيل ملتزمة بحماية الأقلية الدرزية في البلاد. ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السورية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وفي السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس في بيان مشترك إن "الضربة كانت رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية".

ومن جهتها أدانت الرئاسة السورية بشدة القصف الذي استهدف القصر الرئاسي يوم أمس الخميس، محملة الجيش الإسرائيلي مسؤولية هذا "التصعيد الخطير" الذي اعتبرته "انتهاكاً لسيادة الدولة ومؤسساتها"، ومؤشراً على "استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية في البلاد".

وأكدت الرئاسة في بيان رسمي أن القصف "يستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري"، داعية المجتمع الدولي والدول العربية إلى "الوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية"

وصعّد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في سوريا منذ أن "أطاح احمد الشرع ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، حيث شنّ قصفًا في جميع أنحاء البلاد ودخلت قوات برية جنوب غربها".

وكانت إسرائيل قد هاجمت الليلة المنصرمة بـ"طلقات تحذيرية" قرب القصر الرئاسي في دمشق، في أعقاب الأدلة المصورة التي وصلت من سوريا عن هجمات على أعضاء المجتمع الدرزي. وجاء الهجوم بعد مظاهرات قام بها مواطنون من الطائفة الدرزية في إسرائيل طالبوا فيها إسرائيل بمساعدة إخوانهم عبر الحدود وهددوا قائلين: "إذا اضطررنا فسوف ندخل سوريا بأنفسنا".

وفي بيان مشترك، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس الهجوم الإسرائيلي. وأضافوا أن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق وبأي خطر على الطائفة الدرزية".

وجاءت الضربة عقب أيام من الاشتباكات في سوريا بين مسلحين من السنة والدروز، والتي اندلعت على خلفية تسجيل صوتي زُعم أنه يُسيء للنبي محمد وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من عشرين شخصًا في بلدات محيطة بدمشق، ودفعت إسرائيل إلى شن "ضربة تحذيرية" أولية على بلدة على مشارف العاصمة، أسفرت عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن السورية.

جدير بالذكر أن الدروز طائفة أقلية منبثقة عن الإسلام، ولها أتباع في سوريا ولبنان وإسرائيل؛ وفي الدول ذات الأغلبية المسلمة، يتعرضون عادةً لتهديدات من ’الجهاديين’ الذين يضطهدونهم ويصفونهم بـ"الكفار".