تقرير: ترامب أرسل خطابا إلى إيران لدعوتها للتفاوض على اتفاق بشأن برنامجها النووي

أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطاباً إلى إيران يحثها فيه على التفاوض بشأن برنامجها النووي، وقال إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بدلاً من استخدام الأسلحة، حسبما أوردت (بلومبرغ)، اليوم الجمعة. فيما قال وزير الخارجية الإيراني"لا تفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط القصوى"

ونقلت الوكالة عن ترمب قوله في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس تبث الجمعة: "قلت إنني آمل أن تتفاوضوا لأن الأمر سيكون أفضل بكثير بالنسبة لإيران".

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على مساعدة إدارة ترمب في التواصل مع إيران بشأن قضايا بينها برنامج طهران النووي ودعمها لوكلائها الإقليميين المناهضين لواشنطن.

وذكرت المصادر التي لم تسمها الوكالة أن ترمب طلب ذلك مباشرة من نظيره الروسي في اتصال هاتفي في فبراير شباط، كما أن مسؤولين من إدارته ناقشوا الأمر مع نظرائهم الروس في محادثات بالسعودية بعدها بأيام.

يأتي ذلك فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن رفض بلاده إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في ظل استمرار "سياسة الضغوط القصوى" التي ينتهجها ترمب. وقال عراقجي في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي في طهران، إن "موقف إيران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية واضح، وأنها لن تتفاوض تحت الضغوط والعقوبات"، مشيراً إلى "عدم وجود إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة بين إيران وأميركا بشأن الملف النووي طالما سياسية الضغوطات القصوى تمارس بهذا الشكل"