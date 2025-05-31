أحمد الشرع لوفد من المحافظة : لهذا السبب السويداء ستكون بمعزل عن أي استثمار أجنبي

كشفت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر خاصة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أشار خلال زيارة وفد من محافظة السويداء، ضم هيئات مدنية واجتماعية دمشق الخميس "إلى أن السويداء ستكون بمعزل عن أي استثمار" في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.

وأوضح الشرع أمام الوفد "أن الحكومة وقعت اتفاقية استثمار مع الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار، لكن المستثمرين رفضوا ضخ أموالهم في السويداء بسبب عدم الاستقرار الأمني في المحافظة"

وربط الشرع "جذب الاستثمارات بإلغاء الحالة الفصائلية وتفعيل الأجهزة الشرطية في المحافظة". كما حذر الشرع من أن استمرار الوضع الأمني الهش في المحافظة سيعوق تنميتها، ودعا إلى توحيد الفصائل من أبناء المحافظة في إطار الدولة".

وبحسب التقرير عبر أعضاء الوفد الذي ضم ممثلين عن هيئات مدنية واجتماعية عن "هواجس ومخاوف أهالي المحافظة بعد أحداث الساحل وجرمانا وأشرفية وصحنايا"، وتم خلال الاجتماع مناقشة "سبل تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في المحافظة" وتم استعراض رؤية الحكومة الانتقالية لمستقبل المحافظة خلال المرحلة الراهنة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تحولات كبيرة تشهدها سوريا من أبرزها رفع عقوبات أمريكية وأوروبية عن سوريا، وبدئها برفع العقوبات واستعادة العلاقات الديبلوماسية التي انقطعت مع عدد من الدول وتوقيع اتفاقيات استثمارية كبيرة بينها الاتفاقية في مجال الطاقة التي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار.