"العلاقات تنتقل لمرحلة جديدة" || "تركيا ستبدأ إقامة ثلاثة قواعد عسكرية جديدة في سوريا"

على خلفية الأنباء عن النية التركية لإقامة قواعد عسكرية جديدة في سوريا ، قال المحلل التركي د. مهند حافظ اوغلو إن تركيا ستبدأ خطوات عملية في سوريا تشمل انتشار قوات وإقامة ثلاثة قواعد عسكرية " لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

هذا وأكد اوغلو خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي بأن العلاقات بين الجانبين تنتقل لمرحلة جديدة أن "التفاهمات التي تجري بين أنقرة ودمشق، مختلفة عن التفاهمات الماضية، وهي ليست فقط تدريبات عسكرية وتأسيس للجيش السوري العربي الجديد، وإنشاء جهاز استخباراتي بقدرات تركية مشاركة له، نحن الآن أمام مرحلة جديدة تشمل انتشار قوات عسكرية متعددة في ثلاث قواعد عسكرية جديدة، برية وجوية وبحرية ، قاعد في تدمر، وأخرى في محيط حلب "

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