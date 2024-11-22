وزير الأمن الإسرائيلي يلغي الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين

أعلن وزير الأمن يسرائيل كاتس صباح اليوم (الجمعة) عن انتهاء استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. والمعنى العملي للقرار هو أن مذكرات الاعتقال الإدارية ستستمر في الصدور ضد الفلسطينيين، لكنها لن تصدر بحق المستوطنين المشتبهين بأنشطة تعتبر"إرهابية".

وكتب كاتس في: "في الواقع الذي يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة ويتم فرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين - فمن غير المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضدهم".

وفي لقاء عقده هذا الأسبوع رئيس الشاباك رونين بار، أبلغه وزير الأمن بقراره وطلب منه وضع أدوات بديلة للاعتقالات الإدارية.

وكتب كاتس"إذا كان هناك شبهة بارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فهناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها والتي لا تدخل في إطار الاعتقال الإداري. إنني أدين أي ظاهرة عنف ضد الفلسطينيين وتطبيق القانون بأيديهم، كما نناشد قيادة الاستيطان اتخاذ موقف علني مماثل والتعبير عن موقف لا لبس فيه بشأن هذا الموضوع".

أوامر الاعتقال الإدارية هي إحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة اليوم ضد ظاهرة الجريمة القومية وجرائم دفع الثمن التي يقوم بها فتيان التلال ونشطاء اليمين.وهو إجراء مثير للجدل، حيث يتم اعتقال شخص أو إبعاده من منطقة معينة دون إجراءات قانونية، موقعة من وزير الأمن وبعد توصية قوات الأمن والشاباك.