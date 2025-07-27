الحرارة الشديدة تضطر الجيش الإسرائيلي لوقف التدريبات

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نشر أول: قرر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زامير اليوم (الأحد) فرض حظر تدريب على جميع وحدات الجيش الإسرائيلي حتى يوم الثلاثاء على الأقل، في أعقاب الحر الشديد الذي يضرب منطقتنا وإصابة عدد من الجنود بضربة شمس في قطاع غزة.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التفاصيل وقال: "يعمل الجيش الإسرائيلي على الحفاظ على أمن أفراد خدمته مع ضمان القدرة العملياتية للقوات".

كما ذُكر، في وقت سابق اليوم تم إجلاء 16 جندي من الجيش الإسرائيلي بعد الظهر لتلقي العلاج الطبي في المستشفى إثر الاشتباه بإصابتهم بضربة شمس جنوب قطاع غزة. أحد الجنود تم إجلاؤه بحالة متوسطة وباقي الجنود بحالة طفيفة.