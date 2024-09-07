الكويت تجرد تسعة أشخاص من جنسيتهم، بينهم امرأة بجريمة مخلة بالشرف

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم السبت سحبت الجنسية من تسعة أشخاص، بسبب مخالفات لقانون الجنسية، من بينهم امرأة بناء على المادة 13 من قانون الجنسية، التي تنص على سحب الجنسية من الشخص إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية، في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بحسب ما أوردته صحيفة "القبس الكويتية".

وبحسب الصحيفة "تنوعت أسباب سحب الجنسية ما بين منحها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو الإدانة في جرائم مخلة للشرف أو الأمانة خلال 15 عاما من منحها".

وفي وقت سابق اليوم اليوم، أعلنت السلطات الكويتية، تعديل أوضاع أكثر من 10 آلاف شخص من فئة البدون عديمي الجنسية، وهي الفئة التي تطلق عليها السلطات الكويتية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت.

وقال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إنه عدّل أوضاع 10256 شخصا من هذه الفئة إلى جنسياتهم الأصلية منذ عام 2011 وحتى نهاية أغسطس/آب المنصرم ، موضحا أن 6054 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية و1188 شخصا إلى الجنسية العراقية خلال الفترة نفسها، و868 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية و131 إلى الجنسية الإيرانية و53 شخصا إلى الجنسية الأردنية، فضلا عن 1962 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.