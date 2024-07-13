تحقيق CNN: ترقية قادة كتيبة نيتساح يهودا في الجيش الإسرائيلي، على الرغم من تشجيعهم العنف ضد الفلسطينيين

كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم (السبت)، عن حصول قادة في كتيبة "نيتساح يهودا"، وهي وحدة عسكرية إسرائيلية تتهمها الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان حتى قبل السابع من أكتوبر، على ترقية في مناصبهم في الجيش الإسرائيلي. وينشطون الآن في تدريب جنود الجيش الإسرائيلي في الميدان، وكذلك في العمليات في قطاع غزة.

ومن بين النتائج، شهادة نادرة لجندي سابق في الوحدة، وصف فيها القيادة التي شجعت ثقافة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي قضية حددتها التحقيقات التي أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية. وباستخدام تقنية التعرف على الوجه وتقنيات أخرى، اكتشفت شبكة CNN أن ثلاثة قادة سابقين في الكتيبة، الذين كانوا مسؤولين عن الوحدة وقت وقوع المخالفات المزعومة في الضفة الغربية، تمت ترقيتهم إلى مناصبهم في الجيش الإسرائيلي.

وتتبعت شبكة CNN هؤلاء القادة من خلال مطابقة وجوههم مع الصور المتاحة للجمهور على مر السنين، ابتداء من الصور من الاحتفالات العسكرية إلى تلك من ساحة المعركة.

وأضاف الجندي السابق أن القادة يدعمون العنف بشكل نشط وأن ترقيتهم إلى مناصب عليا في الجيش الإسرائيلي يمكن أن تجلب نفس الثقافة إلى أقسام أخرى من الجيش.