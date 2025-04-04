مسؤولون أميركيون: "إذا رفض خامنئي المفاوضات، سنقضي على البرنامج النووي الإيراني"

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن "واشنطن تضغط لإجراء محادثات مباشرة مع إيران"، لافتين إلى أن "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيكون ضمن فريق المفاوضات المباشرة مع إيران في حال عقدها"، فيم لوح المسؤولون الأميركيون ، بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني إذا رفض خامنئي المفاوضات"، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أكد، أمس الخميس، أنه يفضّل إجراء "مفاوضات مباشرة مع إيران من أجل التوصّل إلى اتفاق جديد حول برنامجها النووي"، وقال لصحافيين من الطائرة الرئاسية "اير فورس" وان "أظن أنه سيكون من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة. فالوتيرة تكون أسرع ويمكنكم فهم المعسكر الآخر بشكل أفضل مما هي الحال وقت الاستعانة بوسطاء".

وفي السياق قالت إيران أخيرا إنها "منفتحة على مفاوضات غير مباشرة لا غير طالما لم تغيّر الولايات المتحدة موقفها من طهران". واعتبر ترامب أن "الحال ليست بالضرورة دوما كذلك. أظنّ أنهم قلقون، إنهم يشعرون بالضعف. وأنا لا أريدهم أن يكونوا على هذه الحال"، وقال "أظنّ أنهم يريدون إجراء مفاوضات مباشرة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن جهته أكّد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أن "تهديدات الولايات المتحدة لن توصلها إلى أيّ مبتغى" وشدّد وزير الخارجية عباس عراقجي من جهته على أن "إيران لا ترغب في التفاوض مباشرة تحت الضغط".

وكان ترامب قد كشف، بعد شهر ونصف شهر من عودته إلى البيت الأبيض أنه بعث برسالة إلى طهران ليعرض عليها مفاوضات، لكن مع التلويح بتدخّل عسكري.