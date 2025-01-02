توثيق مصور للعملية السرية الإسرائيلية في سوريا والتي دمرت بها قوات إسرائيلية منشأة عسكرية سرية

في 8 أيلول/ سبتمبر 2024، وفي عملية خاصة لسلاح الجو، قامت قوات وحدة شيلداغ بمداهمة وتدمير موقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف بعمق الأراضي السورية. اليوم (الخميس)، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي توثيقات من العملية – من مغادرة المقاتلين إلى تدمير الموقع والأسلحة التي تم العثور عليها هناك.

IDF Spokesperson

IDF Spokesperson

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن شعبة الاستخبارات قامت منذ سنوات بجمع معلومات استخباراتية ومراقبة مستمرة توضح قيمة الهدف. وفي الأشهر التي سبقت العملية، تم إطلاق خطة لتدميره باستخدام طائرات مقاتلة هبطت في المنطقة باستخدام طائرات الهليكوبتر، بمرافقة غلاف ناري وجمع الطائرات والطائرات المقاتلة والسفن التابعة للجيش الإسرائيلي. وكان الموقع مشروعًا رئيسيًا لإيران في جهودها لتسليح وكلائها على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وشمل المجمع خطوط إنتاج متقدمة مصممة لإنتاج صواريخ دقيقة وصواريخ بعيدة المدى، مما يزيد بشكل كبير من نطاق توريد الصواريخ إلى حزب الله وغيره من الناقلات الإيرانية في المنطقة. وتوصلت القوات خلال العملية إلى آلات مهمة لعملية إنتاج الصواريخ الدقيقة، بما في ذلك الخلاط الكوكبي والعديد من الأسلحة والوثائق الاستخبارية التي تم نقلها للتحقيق. ودمر المقاتلون المجمع وعادوا إلى أراضي البلاد سالمين.