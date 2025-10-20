في خطوة مفاجئة : إسرائيل تسمح بمغادرة أفراد من عائلة إسماعيل هنية

أفاد موقع ميدل إيست آي أن إسرائيل سمحت في وقت سابق من هذا الشهر بمغادرة 66 شخصًا من قطاع غزة، بينهم فلسطينيون ومواطنون أتراك، وذلك بناءً على طلب من تركيا. وشملت المجموعة 16 فردًا من عائلة القيادي الراحل في حركة حماس إسماعيل هنية.

ووفقًا لمصدرين منفصلين، فإن 14 مواطنًا تركيًا و40 من أقربائهم (من الأزواج والأبناء والآباء والأمهات) خرجوا من غزة بموجب ترتيب ثنائي بين إسرائيل وتركيا.

جاء القرار بعد الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة تم التوصل إليه في الأسبوع الأول من أكتوبر، ولعبت تركيا دورًا وسيطًا فيه من خلال إقناع حماس بالانخراط في المفاوضات.ويشار إلى أن خمسة من أفراد عائلة هنية الذين غادروا غزة كانوا من أقارب مواطنين أتراك.

يُذكر أن تركيا احتفظت بعلاقات طويلة الأمد مع هنية، الذي كان يرأس المكتب السياسي لحركة حماس حتى اغتياله في طهران على يد إسرائيل في يوليو\تموز 2024. ورغم أن تركيا لا تستضيف مكتبًا رسميًا لحماس، فإن قيادات الحركة تتنقل بين قطر وتركيا ومصر ولبنان، وتقيم أحيانًا في تركيا لفترات طويلة.

وكانت صحيفة التلغراف البريطانية قد ذكرت في عام 2020 أن تركيا منحت الجنسية لعدد من قيادات حماس، من بينهم إسماعيل هنية.

وتُعتبر موافقة إسرائيل على السماح لأفراد من عائلة هنية بمغادرة غزة خطوة مفاجئة، خاصة أن ثلاثة من أبنائه وأربعة من أحفاده اغتيلوا في غارة جوية استهدفت سيارتهم في غزة.وفي الوقت نفسه تقريبًا، اعتقلت إسرائيل شقيقته صباح السالم هنية، التي تقيم في بلدة تل السبع بالنقب.