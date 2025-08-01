تحقيق بريطاني يكشف: حملة ترهيب ضد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

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كشف تحقيق أجراه موقع "ميدل إيست آي"، ومقره بريطانيا، مساء اليوم الجمعة، عن حملة ترهيب ضد المدعي العام البريطاني في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، على خلفية تحقيقه في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل.

وشملت الحملة تهديدات وتحذيرات موجهة إلى خان من شخصيات بارزة وزملاء مقربين وأفراد من عائلته أبلغوا ضده، وتهديدات بانتهاك سلامة المدعي العام من الموساد، وتسريبات إعلامية تتعلق بمزاعم اعتداء جنسي.

وفي الشهر المنصرم، كشفت القناة أن "خان تلقّى تحذيرًا في مايو/أيار من أنه في حال عدم إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن آنذاك يوآف غالانت، فإنه والمحكمة الجنائية الدولية يواجهان خطر الدمار.

وفي السياق وجَّه نيكولاس كوفمان، محامي الدفاع البريطاني الإسرائيلي في المحكمة، هذا التحذير خلال لقاء مع خان وزوجته، شيامالا أليخاندرا، في فندق في لاهاي. أخبر كوفمان خان أنه تحدث إلى المستشار القانوني لنتنياهو وأنه "مُصرّح له" بتقديم عرض يسمح لخان "بالتنازل عن مبادئه"، وفقًا لمذكرة من الاجتماع عُثر عليها في ملفات المحكمة، وحصل عليها موقع ميدل إيست آي.

بالإضافة إلى ذلك، في أبريل/نيسان 2024، قبل أسابيع من تقديم خان مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت، هدده وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون سرًا بأن بريطانيا ستقطع التمويل وتنسحب من المحكمة إذا أصدر مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين.

في اليوم التالي للمكالمة مع كاميرون، كتب 12 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ، بمن فيهم ماركو روبيو، الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية دونالد ترامب، رسالة إلى خان يحذرون فيها: "استهدف إسرائيل وسنستهدفك".

في مايو/ايار 2024، أخبر السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام خان أنه إذا مضى قدمًا في مذكرات التوقيف، "فليُمكنك أيضًا أن تطلق النار على الرهائن بنفسك"، و"سنعاقبك". وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية "أُنشئت من أجل أفريقيا ولأشرار مثل بوتين، وليس من أجل ديمقراطيات مثل إسرائيل".

وزُعم أيضًا أنه قبل توجيه المدعي العام اتهامات سوء السلوك الجنسي تجاه زميله، تلقى المدعي العام إحاطة أمنية تشير إلى أن الموساد كان نشطًا في لاهاي ويشكل تهديدًا محتملاً له.

ويُصوّر المقال المشتكية ضد خان على أنها مشتكية متسلسلة، وأنهم "يحاولون استخدامها كبيادق في اللعبة". كما يُقدّم المقال شاهدًا رئيسيًا قدّم الشكوى على أنه لديه شكوك حول الاعتداءات الجنسية المزعومة - وهو شاهد يدعم خان ويدّعي أنه يتعرض للمضايقة في المحكمة الجنائية الدولية.