الجيش الإسرائيلي يكشف ويدمر مصنعا لإنتاج الأسلحة ووسائل قتالية لحماس تحت الأرض وسط غزة

كشفت قوات الجيش الإسرائيلي عن منشأة كبيرة لتصنيع الأسلحة تديرها حماس في نفق تحت الأرض وسط قطاع غزة، وقال في بيان إن "شبكة الأنفاق تقع في قلب تجمع سكاني مدني بالقرب من حي الزيتون بمدينة غزة". وقامت قوات الهندسة وبالتعاون مع وحدة "يهلوم" بتدمير النفق ومصادرة قدرات إنتاج الوسائل القتالية وإحباط محاولة أخرى لحركة حماس لإعادة التسلح.

وأشار البيان إلى أنه "عثر جنود إسرائيليون في النفق على مخارط ومئات المكونات المستخدمة في بناء الصواريخ والقنابل اليدوية وقذائف الهاون. كما عثروا على معدات غوص كان من الممكن أن يستخدمها الجهاديون المسلحون للتسلل إلى إسرائيل عبر البحر".

يأتي ذلك في إطار نشاط قوات الفرقة 252 في وسط قطاع غزة التي عثرت على مسار نفق تحت الأرض يحتوي على مصنع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركةة حماس، ويقع في قلب منطقة سكنية بالقرب من حي الزيتون"، وتابع"في المصنع تحت الأرض تم العثور على مخارط ومئات القطع المستخدمة في إنتاج القذائف الصاروخية والقذائف والقنابل اليدوية إلى جانب وسائل غوص كانت مخصصة لعمليات تسلل مخربي حماس إلى الأراضي الإسرائيلية عبر البحر. كما تم العثور في النفق على عدة غرف للإقامة طويلة الأمد احتوت على فرن، وأدوات طبخ، وطعام، وأسِرّة، ومكاتب كانت تستخدم من قبل المخربين أثناء الحرب".