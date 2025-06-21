ترامب متردد بشأن توجيه ضربة نووية لإيران، وستيف بانون يحاول ثنيه عن ذلك

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أفادت شبكة "اي بي سي نيوز" ABC News أن "الرئيس دونالد ترامب وافق على خطة لشن هجوم على منشأة نووية إيرانية، الخميس المنصرم، لكنه متردد في إعطاء الضوء الأخضر بعد تحذيره من مخاطر العملية. ووفقًا لمصادر مطلعة، "غادر ترامب غرفة العمليات حيث حذره مستشاروه من أن هجومًا أمريكيًا على موقع فوردو النووي قد يكون محفوفًا بالمخاطر، حتى مع وجود قنبلة "خارقة للتحصينات" تزن 90 طنًا وقادرة على اختراق 60 مترًا من التربة الصلبة".

وفي السياق أكد مسؤول في البيت الأبيض، على أن "ترامب قد قرر بالفعل تأجيل الهجوم قبل الغداء، وهو قرار أُبلغ به السكرتير الصحفي، الذي أعلن بدوره عن مهلة أسبوعين لاتخاذ القرار النهائي".

ويُظهر تدخل بانون، دون تفويض رسمي، في قرار هام في السياسة الخارجية استمرار نفوذه. وعندما سُئل، اكتفى بالقول إن نتنياهو "يجب أن يُكمل ما بدأه".ودحض مسؤول آخر الشكوك قائلاً: "هذه الإدارة لديها ثقة مطلقة في قدرتها على تفكيك البرنامج النووي الإيراني".

لم يُستخدم هذا "القنبلة الخارقة للتحصينات الضخمة" في أي موقف واقعي، ولا تزال طبيعة الخرسانة والمعدن اللذين يحميان فوردو مجهولة، مما يزيد من خطر ضربة غير فعالة من شأنها أن تثير ردًا انتقاميًا دون تدمير الهدف. حضر ستيف بانون، المستشار المقرب من ترامب، الغداء الرئاسي بحجج محددة ضد العملية: الاستخبارات الإسرائيلية غير موثوقة، والقنبلة قد تفشل، والمخاطر التي قد يتعرض لها 40 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط في حال رد إيراني لا تزال غير واضحة.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب قد قرر بالفعل تأجيل الهجوم قبل الغداء، وهو قرار أُبلغ به السكرتير الصحفي، الذي أعلن بدوره عن مهلة "أسبوعين" لاتخاذ القرار النهائي.