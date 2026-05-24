يقترب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من التوقيع على اتفاق مع النظام الإيراني. رغم الادعاءات بأن التوقيع متوقع اليوم (الأحد)، يتضح أن هناك تأخيرات إضافية وصعوبات في المفاوضات.

المراسل الدبلوماسي للقناة العبرية عميحاي شتاين أفاد بأن هناك صعوبات في المفاوضات حول قضيتين مركزيتين. الأولى تتعلق بلبنان، حيث وبسبب الضغط الإسرائيلي، يريد الأمريكيون إدخال في اتفاق الإطار بند ينص على أنه من الصحيح أن الحرب في لبنان ستتوقف أيضًا، لكن إسرائيل ستتمكن من العمل ضد التهديدات – والإيرانيون يعارضون ذلك. القضية الأخرى هي مطالبة الإيرانيين بالإفراج عن أصول بمليارات الدولارات المحتجزة حول العالم.

كما ذُكر، الآن الأمريكيون ينقلون رسالة مفادها - إذا كان هناك تقدم في قضية النووي، وتوصلنا إلى اتفاق نهائي، سنوافق تدريجيًا على الإفراج عن تلك الأصول. من جهتها، تواصل طهران الإصرار على هذه التفاصيل وعلى عودة الأمريكيين إلى موقفهم الأصلي، في حين تدعي الولايات المتحدة أن هذا لم يكن موقفها الأصلي. ولهذا السبب - هذه المفاوضات قد تنهار.

بالتزامن، قال مسؤول أمريكي كبير إن الاتفاق لا يُتوقع أن يُوقع اليوم، بل من المتوقع أن تستمر المناقشات عدة أيام أخرى. وكتب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في حسابه على شبكة Truth Social: "أنا أمنح الفرق كل الوقت في العالم للتوصل إلى اتفاق."

في هذه الأثناء، يبدو أن الاتفاق المتوقع هو اتفاق مبادئ عام إلى حد كبير. من بين بنوده - وقف الحرب في لبنان، وفي الوقت ذاته هناك نقاش حول بند حرية التحرك الإسرائيلي. كما كُتب أنه سيتم فتح مفاوضات لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 يوماً حول البرنامج النووي الإيراني.

ذكر أيضًا أن الإيرانيين يجب أن يلتزموا مبدئيًا بإخراج اليورانيوم المخصب من أراضيهم - لكن التفاصيل النهائية ستُحدد فقط في الاتفاق النهائي. إلى جانب ذلك، سيتم فتح مضيق هرمز، وستحصل إيران على بعض التسهيلات في بيع النفط.

المراسل الديبلوماسي أشار أيضاً أن مسؤول أمريكي رفيع قال بشكل قاطع: "عندما نتحدث عن إخراج اليورانيوم المخصب، نحن لا نعني فقط تلك الـ400 كيلوغرام بنسبة تخصيب سبعة بالمئة، بل كل اليورانيوم المخصب. لدى الإيرانيين حوالي ألف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة". الأمريكيون يعتزمون مناقشة كل شيء، وهذا بالنسبة لهم هو الاتفاق النهائي، في حين أن الصعوبات الآن تتعلق باتفاق الإطار دون التفاصيل النهائية.