"إسرائيل حرة" بدل "فلسطين حرة"… زلة خالد مشعل على الهواء؟ |فيديو

ارتكب القيادي في حركة حماس خالد مشعل زلة لسان مثيرة للجدل خلال مشاركته في حوار على قناة الجزيرة القطرية في العاصمة الدوحة قائلا "سنشهد إسرائيل حرة".

جاء هذا حين قال مشعل خلال الحوار إن "إسرائيل ستبقى العدو الوحيد لنا، وبعون الله سنهزمها. ربما في المنتدى القادم، إذا شاء الله، سنشهد إسرائيل حرة!"

وعندما صححه المذيع مبتسمًا قائلاً:"أكنت تقصد فلسطين حرة؟ وليس إسرائيل"، أجاب مشعل متلعثماً: "لا لا، فلسطين حرة، كلها إن شاء الله".

هذا المقطع القصير الذي بلغ 15 ثانية سرعان ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن سارعت حسابات إسرائيلية باقتطاعه وإعادة نشره مع الترجمة العبرية.