بعد تحرر ابنتها من أسر حماس: وفاة والدة نوعا ارغماني بعد صراع طويل مع المرض

أعلن مستشفى إيخيلوف، صباح اليوم (الثلاثاء)، أن ليؤورا أرغماني، والدة نوعا التي تحررت من أسر حماس بداية الشهر الماضي، توفيت بعد صراع مع السرطان. وفي المستشفى، لاحظوا أن الراحلة ليورا قضت أيامها الأخيرة مع ابنتها نوعا وعائلتها القريبة.

كان لدى ليؤورا، التي كانت تبلغ من العمر 61 عامًا عندما توفيت، الوقت الكافي لتحقيق أمنيتها الأخيرة والالتقاء بابنتها التي تم اختطافها من حفلة نوفا. وفي الأشهر الأخيرة، كافحت من أجل عودة ابنتها، وناشدت الزعماء في جميع أنحاء العالم وأجريت مقابلات عدة مرات - حتى باتت حالتها الصحية لا تسمح لها بذلك.

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ويشار الى أنه تم تحرير أرغاماني في "عملية أرنون" في 8 حزيران/يونيو. وتم معها إنقاذ المختطفين ألموغ مئير جان وأندريه كوزلوف وشلومي زيف. خلال عملية الإنقاذ التي جرت في مخيم النصيرات للاجئين، أصيب قائد الفريق والمقاتل في الجيش الإسرائيلي أرنون زامورا، الذي كان جزءًا من قوة الاقتحام الأولى، بجروح قاتلة، وتم الإعلان عن وفاته بعد ساعات قليلة.