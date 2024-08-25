بسبب المخاوف من قذائف حزب الله :"وقف الرحلات الجوية بمطار بن غوريون، وتوجيه الرحلات لمطار رامون"

أعلنت سلطة المطارات صباح اليوم (الأحد)، أنه بسبب الوضع الأمني، سيتم تأجيل رحلات المغادرة من تل أبيب ولن تقلع خلال الساعات المقبلة، وتم توجيه الرحلات المتجهة إلى المطار للهبوط في مطار رامون في إيلات وفي المطارات البديلة في المنطقة.

توصي هيئة المطارات المسافرين بمواكبة شركات الطيران المختلفة بشأن التغييرات في الجداول الزمنية التي طرأت. وذكرت شركة الطيران الإسرائيلية "ال عال" أنه بسبب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، تم تأجيل الرحلات المقرر إقلاعها صباح اليوم من إسرائيل حتى إشعار آخر.

Avshalom Sassoon/Flash 90

كما أفيد أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة أنه تم رصد استعداد غير عادي من قبل حزب الله لاصلاق هجوم صاروخي نحو إسرائيل. وقامت القوات الجوية بشن هجم استباقي، وقد سمعت العديد من الصافرات في جميع أنحاء الشمال، وتم إطلاق وابل كثيف باتجاه الجليل .