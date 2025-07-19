إيران تهدد: "الاستمرار في تطوير القنبلة النووية على جدول الأعمال"

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إذا ازداد الضغط، فقد تنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، أو تزيد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى القنبلة. هذا ما حذّر منه اليوم (السبت) مسؤول برلماني إيراني رفيع المستوى لقناة SNNTV الأمريكية. وأضاف أن بلاده "تخضع بالفعل لعقوبات صارمة، كتلك التي ستُفرض بموجب آلية الإلغاء التابعة للأمم المتحدة".

قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: "بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كانت العقوبات قصوى وشاملة بالفعل". وأضاف أن آلية "العودة السريعة" التي تسمح لمجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على البلاد لن يكون لها أي تأثير. "لن يُغير إعادة فرض العقوبات رسميًا وضعنا بأي شكل من الأشكال".

لسنا بلا خيارات. الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وزيادة التخصيب النووي إلى 90% مطروحان على الطاولة، كما قال.

تأتي هذه التحذيرات بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن أي محادثات نووية جديدة تتطلب "اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا ومفيدًا للطرفين". وبعد أيام قليلة من تحذير وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإيران من العودة إلى المفاوضات بحلول نهاية أغسطس/آب وإلا ستواجه عقوبات دولية شاملة.

هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. فقد وجهت تهديدًا مماثلًا في 12 يونيو/حزيران، مما قد يكون قد سرّع نية إسرائيل شن هجوم على المواقع النووية في عملية "وثبة كالأسد".

استمرار عضوية إيران في المعاهدة التي تحظر عليها تطوير أسلحة نووية، وتفرض عمليات تفتيش منتظمة لبرنامجها النووي. مع بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، مُنع مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المواقع النووية في البلاد. بعد الهجوم، أفادت التقارير أنهم غادروا، واليوم لا توجد رقابة فعالة على أنشطتها النووية.