كيبوتس نيريم يعلن مقتل الرهينة الإسرائيلي نداف بوبلويل (51 عاما) في أسر حماس في غزة

أعلن كيبوتس نيريم (المتاخم لغلف غزة جنوب إسرائيل)عن مقتل الرهينة الإسرائيلي البريطاني نداف بوبلويل، البالغ من العمر 51 عامًا، والذي كان محتجزا لدى حركة حماس في غزة.

ونداف هو ابن هانا بيري، التي عادت مؤخرًا من الأسر، وشقيق روي بوبلويل، الذي قُتل في 7 أكتوبر*تشرين الأول المنصرم.

وأعرب مجتمع كيبوتس نيريم عن تعازيه وشارك عائلة نداف الحزن العميق، مشددًا على "الخسائر المأساوية التي خلفتها العمليات العدائية والعنف في حياتهم"، وتابع" الكيبوتس، المعروف بمجتمعه المترابط والداعم، يقف متحدًا في حداد وتضامن".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قد حث هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على "تصنيف حماس منظمة إرهابية في مقابلة مع الهيئة، مؤكدا على أنه "مثل أي شخص آخر، شاهدت الفيديو الذي نشرته حماس، والذي يظهر نداف وهو يجيب على سؤال حول هويته. شاهدت هذا الفيديو وقلت لنفسي إنهم كانوا حقا غير حساسين، وأنهم كانوا يلعبون بمشاعر العائلة". بي بي سي. وأضاف أنه التقى بأسرة نداف بوبلويل "الممزقة منذ أكثر من 200 يوم".

واشار ديفيد كاميرون إلى أنه“عندما نرى ما ما يمكن أن تقوم به حماس، ندرك إلى أي مدى نتعامل مع أشخاص فظيعين وغير إنسانيين”. وأصر رئيس الدبلوماسية البريطانية: "ربما هذا هو الوقت المناسب لبي بي سي لتسأل نفسها مرة أخرى ما إذا كان ينبغي لها تصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم إرهابيون".