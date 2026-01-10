مسيّرة تضرب مستشفى في حلب: خروج “خالد فجر” عن الخدمة وكارثة إنسانية تلوح

تشهد مدينة حلب تصعيدًا عسكريًا خطيرًا، تركز بشكل خاص في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث تعرّض مشفى خالد فجر لهجوم مباشر بعد استهداف مولدة الكهرباء التابعة له بواسطة طائرة مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أقسام حيوية، وتعطّل أجهزة طبية أساسية، وتهديد مباشر لحياة المرضى والجرحى.

ووفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، جاء استهداف المولدة في وقت بالغ الحساسية، إذ يعتمد المشفى بشكل كامل على الطاقة الكهربائية لتشغيل أقسام الطوارئ والعناية المشددة، في ظل ضغط كبير نتيجة تزايد أعداد المصابين جراء القصف المتواصل على الأحياء السكنية.

ويُعد مشفى خالد فجر المرفق الطبي الوحيد الذي كان لا يزال يقدّم خدمات إسعافية لسكان الشيخ مقصود والأشرفية، ما جعل خروجه عن الخدمة ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، خاصة مع النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار استهداف البنى التحتية.

بالتوازي، تواصل القصف العنيف على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية منذ ساعات، حيث استهدفت القذائف مناطق سكنية مكتظة، ما أسفر عن أضرار مادية واسعة، وحالة هلع بين المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، إضافة إلى حركة نزوح محدودة نحو مناطق أكثر أمانًا داخل المدينة.

وأفاد المرصد بأن طواقم طبية مدعومة بـ15 سيارة إسعاف ومساعدات إنسانية، تابعة للهلال الأحمر الكردي، طلبت فتح ممر آمن لإجلاء الجرحى وفق المعايير الدولية، إلا أن الطلب لم يُستجب له، ما أجبر القافلة على العودة دون تنفيذ مهمتها، وسط معلومات عن أوضاع إنسانية كارثية داخل الحيين.

وبحسب توثيق المرصد السوري، ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد في أحياء حلب إلى 62 شخصًا، بينهم 37 مدنيًا من ضمنهم نساء وأطفال، إضافة إلى 25 عسكريًا، كما تم تسجيل إصابة نحو 115 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، مع وجود عدد من المفقودين نتيجة القصف المكثف والانقطاع شبه التام للاتصالات.

وحذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من التداعيات الخطيرة لاستمرار استهداف المنشآت الطبية والأحياء السكنية، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جرائم حرب، داعيًا إلى وقف فوري للهجمات، وتأمين حماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.