تصوير المباني في الضاحية: حزب الله يعتقل العشرات من المشتبه بهم بالتجسس

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية ، اليوم (الأحد)، أن حزب الله اعتقل منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي أكثر من 200 شخص في منطقة الضاحية في بيروت، اعتقل معظمهم بشبهة التجسس. ومن بين المعتقلين أيضاً مواطنون أجانب وتم تسليم جميع المشتبه بهم إلى الآجهزة الأمنية اللبنانية.

وبحسب التقرير، فقد تم القبض على بعض المعتقلين الإضافيين على خلفية الاتجار بالمخدرات أو أعمال النهب التي ارتكبوها في منازل أهالي الضاحية الذين تم إجلاؤهم من منازلهم. كما لوحظ أن بعض المعتقلين لبنانيون وسوريون وجنسيات أخرى مثل الأميركيين والفرنسيين والبرازيليين.

على سبيل المثال، اعتقل مواطن أمريكي كان يعمل سابقاً في الشرطة الأميركية، وقام بجولات في الضاحية مع مواطن لبناني، ادعى في تحقيقه أنه جاء إلى المكان ليسجل نفسه وهو يقوم بجولة خلال الحرب. بالإضافة إلى ذلك، ذكر أيضًا أنه تم القبض على مواطن فرنسي أثناء قيامه بالتقاط الصور وادعى أنه صحفي - وعندما فحص هاتفه الخلوي، تبين أنه التقط صوراً لعدة مبانٍ في الضاحية.

وذكر في التقرير ايضا أنه تم اعتقال أكثر من 50 سورياً، بعضهم كان على اتصال بتنظيمات معارضة في بلادهم واستخدموا جنسيتهم الأجنبية للهبوط في بيروت وتصوير مباني تابعة لمنظمة حزب الله في الضاحية الجنوبية.