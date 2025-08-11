قد يعجبك أيضًا -

على ضوء موقف حكومة دمشق من بيان مؤتمر الحسكة وإلغاء مشاركتها في مباحثات باريس أكد المحلل زارا صالح المختص بدراسات السلام والنزاعات الدولية أن ""تركيا هي من رفضت مشاركة حكومة دمشق بمباحثات باريس وهاكان فيدان هو الرئيس الفعلي لسوريا" تابعوا تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات صالح خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن "سبب انسحاب حكومة دمشق من اجتماعات باريس هو بسبب عدم رضا تركيا التي تحاول فرض نفس سيناريو حزب العمال الكردستاني على قسد" وشدد على الرئيس الفعلي لسوريا حاليا هو وزير الخارجية التركي هاكان فيدان" وفي تعليقه على مؤتمر الحسكة قال إن "مؤتمر الحسكة عبر عن هوية سوريا التي نتطلع اليها"

