تقرير: وفدا حماس وإسرائيل غادرا القاهرة بعد يومين من المفاوضات وجهود الوسطاء مستمرة

قال مسؤولون في حركة حماس لموقع"الشرق" إن "وفد حماس غادر العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، عائداً إلى الدوحة" وأضاف المسؤولون إن "هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لم تحرز التقدم المطلوب من اجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين".

فيما أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الجانب المصري جدد تحذيره للمشاركين بالمفاوضات من خطورة التصعيد حال فشل المحادثات بالوصول إلى اتفاق هدنة.وتابع "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة".

وقال المسؤولون إن "الجانب الإسرائيلي رفض صيغة وقف إطلاق النار الدائم التي جاءت في الاتفاق الأخير الذي وافقت عليه الحركة"

وعبر أكثر من مسؤول في الحركة عن اعتقادهم بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمم على رفض الاتفاق ومواصلة الحرب حرصاً على مصالحه الشخصية المتمثلة في البقاء على رأس الحكومة الإسرائيلية بما يضمن له التمتع بالحصانة اللازمة لحمايته من السجن حال إدانته في قضايا فساد ينظرها القضاء الإسرائيلي".

وفي السياق أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق, في بيان، "رفض الحركة لمطلب إسرائيل تغيير بنود الاتفاق الذي أقرته مطلع هذا الأسبوع" وتابع "نؤكد التزامنا وتمسكنا بموقفنا بشأن الورقة الأخيرة التي قدمها الوسطاء".