محلل إسرائيلي :" محمد بن سلمان هو العاقل الوحيد في المنطقة الذي لديه خطة واضحة"

على خلفية اعلان ترامب عن التفاهمات مع الحوثيين والزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ،والتساؤلات حول ما تحمله الزيارة وعن وجود استراتيجية عمل واضحة لما يريده في الشرق الأوسط، أشار د. شاؤول يناي – باحث ومحاضر في تاريخ الشرق الأوسط، أنه "لا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توجد خطة واستراتيجية عمل واضحة، والوحيد الذي لديه خطة واضحة هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، لمشاهدة تصريحاته كاملة في الفيديو المرفق.

وشدد يناي خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي أن "الصفقات ليست استراتيجية عمل .. تراجع ترامب عن العديد من تصريحاته ، لا توجد لديه أي استراتيجية، لا يمكن الادعاء أننا يمكن أن نعرف ما يريده ترامب، حتى الإيرانيين بالمفاوضات الأمريكية لا يعرفون ما يريده الجانب الأمريكي، لا يمكننا التكهن ما يريده ترامب من الشرق الأوسط".

وتابع يناي وقال إن "الوحيد الذي لديه خطة استراتيجية ونشرها وحصل على دعم الدول العربية هو محمد بن سلمان، قال بن سلمان بشكل واضح بمؤتمر الرياض إننا نريد شرق أوسط مختلف ، شرق أوسط معتدل وخال من الحرب، السؤال هو هنا أنه لدى وصول ترامب الى الشرق الأوسط هل سيقبل المواقف السعودية المتمثلة بمحمد بن سلمان أو سيدخل بمواجهة معه بشأن سياسة ليست موجودة لديه، محمد بن سلمان منع ضم غزة ومنع مواجهة مع ايران ، أرسل شقيقه إلى ايران وحث على بدء المفاوضات ، من المضحك أن المسؤول الوحيد في المنطقة مع قدرة تأثير كبيرة هو ولي العهد السعودي وليس رئيس الحكومة الإسرائيلي وليس الرئيس الأمريكي".

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