الاشتباكات العنيفة في السويداء : مقتل العشرات بينهم عناصر أمن وتوسع دائرة الاشتباكات

ارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات العنيفة بين الدروز والقبائل البدوية في جنوب سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية ، الا أن الأعداد متضاربة، حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل 30 شخصا في الاشتباكات، في حين أعلن المرصد عن 60.

الاشتباكات اندلعت في قرية المقوس شرقي السويداء في جبل الدروز، وامتدت أيضا الى قرى أخرى في المنطقة وذلك بعد حادث خطف شباب درزي من قبل جماعة من البدو قبل أيام.

ويشار الى أن وزارة الدفاع السورية بعثت الليلة تعزيزات الى محافظة السويداء في محاولة لمنع اتساع نطاق الاشتباكات الى القرى المجاورة.

وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تجاوز عدد القتلى حتى يوم الاثنين 60 قتيلًا، بينهم 27 درزيًا وعشرة بدو وستة جنود سوريين. كما تجاوز عدد الجرحى 50 جريحًا. من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن عدد الجنود الذين قُتلوا في موقع الحادثة هو جنديان.

مع ذلك، نشرت وزارة الداخلية السورية بيانات مختلفة تماماً، تدعي أن عدد القتلى يزيد عن 30 والمصابين يقارب المئة. وأضاف بيان الوزارة أن قوات الأمن، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بدأت انتشاراً برياً في السويداء بهدف وقف القتال، واعتقال المسؤولين عنه وتقديمهم للعدالة.

كما ذُكر، تستمر الاتصالات بين ممثلي النظام وكبار المسؤولين المحليين، بمن فيهم الشيخ يوسف جربوع، الذي يسعى للتهدئة والمفاوضات، في محاولة للسماح للجيش بدخول السويداء وتولي المسؤولية الأمنية الكاملة عنها، وسط دعوات من دمشق لنزع سلاح جميع الفصائل.

أفاد ناشط في إحدى الشبكات المحلية، يُدعى وضاح عزام، بتجدد الاشتباكات في قرى السويداء الغربية والجنوبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد هدوء نسبي في الليلة السابقة، تخللته عملية تبادل أسرى. وأضاف أن هجومًا بطائرة مسيرة على قرى المحافظة ليلًا، أدى إلى إصابة العديد من المدنيين ونزوحهم من منازلهم، بينما بقي المسلحون المحليون في مواقعهم للدفاع عن قراهم.

وأكد مصدر أمني في السويداء أن قوات الأمن والجيش "عازمون على دخول المدينة، ونزع سلاح جميع الفصائل المحلية والبدوية، وإعادة فرض سيادة الدولة". وأضاف المصدر أن "الوضع على الأرض صعب بشكل خاص، حيث يتم تسجيل غارات على نطاق واسع، والمستشفيات في السويداء غارقة بالجرحى، حوالي 120 حتى الآن، والحصيلة النهائية للقتلى غير واضحة".

ودعا محافظ السويداء، مصطفى البكور، جميع المواطنين مساء أمس إلى "ضبط النفس والاستجابة للدعوات الوطنية للمصالحة. الدولة لن تتهاون مع أي مساس بالمواطنين، وهي ملتزمة بحمايتهم واستعادة الحقوق المسلوبة. نحذر من محاولات إشعال المنطقة وتأجيج الصراعات".

وزارة الداخلية السورية: "جاء هذا التصعيد الخطير في ظل غياب مؤسسات الدولة الرسمية، مما ساهم في تعميق الفوضى وتدهور الوضع الأمني. أدى عجز المجتمع المحلي عن احتواء الأزمة، رغم الدعوات المتكررة للتهدئة، إلى زيادة عدد الضحايا وتهديد السلامة العامة في المنطقة".

من جانبه، طالب الشيخ حكمت الهجري، أحد كبار مشايخ السويداء، مجدداً بالحماية الدولية، و"بشكل فوري وسريع نظراً لخطورة الوضع". كما جدد الهجري في بيانه "رفض دخول أي جهات منهم كالأمن العام والهيئة وخاصة أنهم ليلة البارحة دخلوا الحدود الإدارية بحجة الحماية، ولكنهم أقدموا على قصف أهلنا في القرى الحدودية، وكانوا يساندون العصابات التكفيرية بأسلحتهم الثقيلة وطائراتهم المسيرة" وأضاف: "نحمل كامل المسؤولية لكل من يشارك بالاعتداء على مناطقنا وأهلنا، وكل من يسعى لدخول الأمن العام إلى مناطقنا".

ورغم الجهود القبلية والدينية المكثفة لاحتواء الأزمة، يحذر ناشطون من تعقيد الوضع بسبب تضليل وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار الفصائل المسلحة ذات الأجندات المختلفة، وغياب التدخل الحكومي الحاسم.

في هذه الأثناء، يستمر الوضع الإنساني في المنطقة في التدهور، مع فرار مئات العائلات من القتال في القرى القريبة من السويداء. في الوقت نفسه، لا تزال الطرق المؤدية إلى المنطقة مغلقة، مما يحدّ بشدة من الاستجابة الإنسانية.