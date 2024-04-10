وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على خامنئي بالفارسية: إن هاجمتنا طهران من أراضيها فسنقصفها

في ظل التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بلغة حاسمة حول احتمالية الرد الإسرائيلي على أي هجوم إيراني، وذلك في أعقاب اغتيال حسن مهدوي، قائد فيلق القدس الإيراني، في دمشق. كاتس أكد عبر منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر) أن إسرائيل مستعدة للرد بالهجوم داخل الأراضي الإيرانية إذا ما تعرضت لأي اعتداء.

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هذا التصريح يأتي بالتزامن مع تهديدات إيرانية بالانتقام، حيث أعرب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عن ضرورة معاقبة إسرائيل لارتكابها "خطأ" بالهجوم على مجمع القنصلية الإيرانية في دمشق، واصفًا الهجوم بأنه اعتداء على الأراضي الإيرانية.

في السياق نفسه، أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تقييمًا للوضع الأمني، مؤكدًا على أهمية الاستعداد واليقظة دون الخوض في الذعر. هذا وقد وردت تقارير تشير إلى استعدادات إيرانية لهجوم محتمل باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ كروز كرد على اغتيال مهدوي.

وفي إطار المحاولات لتجنب تصعيد أوسع، أشارت الولايات المتحدة إلى عدم تلقيها إشعارًا مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على دمشق، مؤكدة على عدم تورطها في العملية. كما تم التأكيد على التضامن الأمريكي مع إسرائيل في مواجهة التهديدات الإيرانية، مع التأكيد على أهمية الدفاع المشترك في وجه أي هجوم محتمل.

الوضع يتطلب مراقبة دقيقة ويشير إلى مدى تعقيد وحساسية التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط، حيث أن أي تحرك قد يؤدي إلى تصعيد كبير يؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي.