وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على خامنئي بالفارسية: إن هاجمتنا طهران من أراضيها فسنقصفها

في ظل التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بلغة حاسمة حول احتمالية الرد الإسرائيلي على أي هجوم إيراني، وذلك في أعقاب اغتيال حسن مهدوي، قائد فيلق القدس الإيراني، في دمشق. كاتس أكد عبر منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر) أن إسرائيل مستعدة للرد بالهجوم داخل الأراضي الإيرانية إذا ما تعرضت لأي اعتداء.

