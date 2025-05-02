نتنياهو يلتقي الزعيم الروحي للدروز في أعقاب التوترات الطائفية

قال الشيخ موفق على أن "جميع قيادات الطائفة تدين مظاهر العنف والانتهاكات للقانون الصادرة عنها"، مؤكداً على أن "الطائفة الدرزية ستستمر في احترام تشريعات البلاد".

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التقى بنيامين نتنياهو بالشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل.
التقى بنيامين نتنياهو بالشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل.Haim Tzach/GPO

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، وسط احتجاجات على الوضع في سوريا.

https://x.com/i/web/status/1918276867125330387

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وشكر الشيخ طريف نتنياهو على توجيهاته بالتحرك بحزم لحماية الدروز في سوريا في الأيام الأخيرة، بما في ذلك قراره بقصف مجمع القصر الرئاسي في دمشق. وأكد على أن "هذه الإجراءات وجهت رسالة رادعة للنظام السوري بشأن التزام إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية السورية".

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وذكر نتنياهو الشيخ بأنه يتوقع من الطائفة الدرزية احترام القانون في إسرائيل، كما تفعل عادة، وعدم التصرف ضد مواطنين آخرين أو قوات الأمن. مشيرا إلى أن "إسرائيل دولة يحكمها القانون الذي يجب على الجميع احترامه، وهو مطلب أساسي غير قابل للتفاوض".

وقال الشيخ موفق على أن "جميع قيادات الطائفة تدين مظاهر العنف والانتهاكات للقانون الصادرة عنها"، مؤكداً على أن "الطائفة الدرزية ستستمر في احترام تشريعات البلاد".

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