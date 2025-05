نتنياهو يلتقي الزعيم الروحي للدروز في أعقاب التوترات الطائفية

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، وسط احتجاجات على الوضع في سوريا.

https://x.com/i/web/status/1918276867125330387