الجيش الإسرائيلي: انطلاق الجولة الثانية من تطعيمات شلل الأطفال في غزة غدا السبت

سيضمن هذا التنسيق وصول السكان بأمان إلى المراكز الطبية حيث سيتم إعطاء اللقاحات. ويؤكد أنه بعد انتهاء حملة التطعيم الإقليمية، سيتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان تمديد الجدول ضروريًا.

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يصل اللقاح المضاد لشلل الأطفال إلى حدود كيرم شالوم عبر قطاع غزة، في جنوب إسرائيل، في 25 أغسطس 2024.
يصل اللقاح المضاد لشلل الأطفال إلى حدود كيرم شالوم عبر قطاع غزة، في جنوب إسرائيل، في 25 أغسطس 2024.COGAT

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، أنه"فقا لتوجيهات من المستوى السياسي الإسرائيلي وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، ستبدأ حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، غدا السبت، في المنطقة الشمالية من القطاع، واضاف"سيواصل الجيش الإسرائيلي، من خلال منسق أعمال الحكومة في المناطق، تسهيل ودعم الجهود الإنسانية، بالتعاون مع المنظمات الدولية، لإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين، وفقًا للقانون الدولي".

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الصحة العالمية : حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة حققت هدفها

ووتابع البيان"يأتي ذلك في إطار الحملة، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي من خلال منسق أعمال الحكومة في المناطق، ستقوم المنظمات الدولية بتطعيم مئات الآلاف من الأطفال على مدى الأيام الثلاثة المقبلة".

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الصحة العالمية : المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بدأت في وسط غزة

ستتم حملة التطعيم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي من خلال منسق أعمال الحكومة في المناطق والقيادة الجنوبية، وبالشراكة مع المجتمع الدولي. سيضمن هذا التنسيق وصول السكان بأمان إلى المراكز الطبية حيث سيتم إعطاء اللقاحات. ويؤكد أنه بعد انتهاء حملة التطعيم الإقليمية، سيتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان تمديد الجدول ضروريًا.

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