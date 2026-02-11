استعدادًا لسيناريوهات خطيرة: إسرائيل وأمريكا ترفعان الجاهزية الدفاعية

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل أجرت سلسلة تجارب على منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داوود" بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA)، في إطار تطوير قدرات المنظومة ورفع جاهزيتها العملياتية.

وذكرت الوزارة في بيان أن التجارب شملت "سيناريوهات متنوعة ومركّبة بُنيت على أساس دروس عملياتية، وبما يتوافق مع طبيعة التهديدات القائمة". وأضاف البيان أن السلسلة الأخيرة تمثل "قفزة تكنولوجية وعملياتية إضافية في مسار تطوير المنظومة".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، لا سيما مع إيران. وفي السياق ذاته، أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة "رويترز" أن الجيش الأمريكي عزز منذ يناير/كانون الثاني الماضي وجوده العسكري في الشرق الأوسط، إضافة إلى مواقع في المحيط الهندي.

وبحسب تحليل الصور، نشر الجيش الأمريكي في قاعدة العديد بقطر منصات إطلاق متنقلة قادرة على إطلاق صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي. وأشار التحليل إلى أن نقل الصواريخ من منصات أرضية شبه ثابتة إلى شاحنات عسكرية متنقلة يهدف إلى تسهيل الانتشار السريع أو إعادة التموضع الفوري في حال وقوع هجوم، ما يعكس ارتفاع مستوى التهديد والاستعداد الأمريكي في المنطقة.

كما رصدت صور الأقمار الصناعية تعزيزات عسكرية أمريكية إضافية في قواعد بالأردن والسعودية وسلطنة عُمان، فضلاً عن قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، شملت طائرات تزويد بالوقود ونقل عسكري وطائرات هجومية.

في المقابل، لوحظت زيادة في النشاط البحري الإيراني قرب ميناء بندر عباس، بما في ذلك تحركات مرتبطة بحاملة طائرات مسيّرة، في إطار ما يُعتقد أنه استعداد إيراني لاحتمال تصعيد عسكري.