رئاسة لبنان تواصل المباحثات بإعداد خطة لحصر السلاح في يد الدولة

تتصدّر الاتصالات واللقاءات السياسية في لبنان حول قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح في يد الدولة، وخصوصاً سلاح حزب الله، حيث عقد مستشار ‏رئيس الجمهورية ‏أندريه رحال، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة نواب حزب الله) النائب محمد رعد، اجتماعاً في مكتب الكتلة بالضاحية ‏الجنوبية، ناقش "الأوضاع ‏السياسية الراهنة ومجريات ‏الأمور ومواقف الأطراف المعنية إزاءها".

وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن "الاجتماع عقد بهدف استكمال التواصل بعد جلسة مجلس الوزراء، وقرار حصر السلاح، كما جاء ضمن إطار إبقاء التواصل الدائم مع كل الاطراف اللبنانية".وأوضحت "لا قطيعة بين الرئيس جوزاف عون، وجماعة حزب الله، التي لم تعلن يوماً الانفصال عن الرئاسة"، مشيرة إلى أن وزراء الحزب، رغم انسحابهم من الجلسة، إلا أنهم لم يقدموا استقالات من الحكومة، ولا يزالوا يزورون القصر الجمهوري، ما يعكس استمرار التواصل والتنسيق بين الطرفين.

وكشفت المصادر المطلعة على الاجتماع، أن "مستشار رئيس الجمهورية لم ينقل أي تطمينات إلى حزب الله"، مشيرة إلى أن "الرئاسة اللبنانية، كما سائر الأطراف، تنتظر الرد الإسرائيلي على الملاحظات التي وضعها لبنان في الورقة الأميركية".وأضافت "حدث اختلاف في وجهات النظر لكن التواصل مستمر.. هذه ليست النهاية".وأكدت المصادر أن "الجماعة أبلغت رحال أنها متمسكة بموقفها من قرار الحكومة اللبنانية، وأنها تريد ضمانات وأمور كثيرة لا زالت مفقودة، خصوصاً من الجانب الإسرائيلي، الذي يخترق يومياً الأجواء اللبنانية وينفذ اعتداءات".