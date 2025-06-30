ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لرفع العقوبات عن سوريا "لدعم طريقها نحو السلام"

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وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يلغي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا "لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". في الوقت نفسه، لا تزال العقوبات سارية على بشار الأسد، والمقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأفراد المرتبطين بنشاط الأسلحة الكيميائية، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو فروعه، ووكلاء إيران.

ينص القسم الأول من الأمر الرئاسي على التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية مع جيرانها. وبحسب تعبيرهم، "فإن سوريا موحدة لا توفر ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية وتضمن سلامة أقلياتها الدينية والعرقية ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".

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ينهي الأمر التنفيذي حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنتها الحكومة الأمريكية عام 2004 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13338، ويلغي معه الأوامر التنفيذية الخمسة التي تشكل أساس ذلك البرنامج، وفقًا لمسؤول كبير في إدارة ترامب.

وأضاف المسؤول أن الأمر التنفيذي ينص أيضًا على "إجراءات محددة تتعلق بإعفاءات من العقوبات القانونية المعمول بها، وضوابط التصدير، وغيرها من القيود".

وبالتالي، يُلغي هذا الأمر، في جوهره، عناصر برنامج العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، بما في ذلك الكيانات المملوكة للدولة مثل البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى.

في حين أن الكونغرس وحده هو المخول بإلغاء حزمة العقوبات التي أُقرت بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والمعروف باسم قانون قيصر، فقد أصدر ترامب إعفاءات لبعضها في وقت سابق من هذا العام، ويعتزم استكشاف آليات لتعليقها بموجب أمره التنفيذي يوم الاثنين.

ومع ذلك، فإن بعض العقوبات التي تأثرت بإجراء يوم الاثنين تعود إلى عام 1979.

وقال توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، للصحفيين: "أنا متفائل للغاية". وأضاف: "لا شيء من هذا يحدث من تلقاء نفسه. كما ترون ما يحدث مع إسرائيل وإيران. إنها فرصة سانحة. لم تكن موجودة قط. لذلك عندما نتحدث عن الدبلوماسية، وما يمكن فعله في سوريا، وما يمكن فعله في لبنان، وما يمكن فعله في العراق، فهي فرصة لم نشهدها قط".

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وبدلاً من اتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات، اختار ترامب، كما قال مسؤولون، المضي قدمًا في تعليقها بطريقة أكثر شمولية.

قال مسؤول كبير ثانٍ في إدارة ترامب للصحفيين: "خلاصة القول هي أن رفع العقوبات تدريجيًا ومراقبة التقدم لا يُجدي نفعًا. لطالما أكدنا أننا لسنا بصدد بناء دولة. والشروط التي نفرضها على أي حكومة ليست سوى سلسلة من الشروط التي لا تُسبب سوى الإحباط".

وأضاف المسؤول الثاني أن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي لا يزال هو نفسه مُدرجًا على قائمة الإرهاب الأمريكية، "أكد أنه لا يحمل أي ضغينة أو عداء تجاه إسرائيل بأي شكل من الأشكال، ويتطلع إلى بدء محادثات، والتي أفادت التقارير أنها جرت عبر قنوات سرية".

وأضاف المسؤول الثاني أن السبيل لحث سوريا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو "جعلها مُثمرة لهم اقتصاديًا وحضاريًا، وفي إطار السلام والازدهار، وهذا كله يتحقق معًا".

وقال براد سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، للصحفيين: "على مر التاريخ، كانت سوريا مركزًا رئيسيًا على طريق الحرير، ومركزًا للتجارة العالمية والتعددية الثقافية وريادة الأعمال". ستُنهي إجراءات اليوم عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي للتجارة العالمية في المنطقة، وكذلك عن الولايات المتحدة.

وبخصوص ما إذا كان النزاع طويل الأمد حول حيازة مرتفعات الجولان على طول الحدود الإسرائيلية السورية موضوع نقاش في رفع العقوبات أم عائقًا محتملًا أمام اتفاق سلام إسرائيلي سوري، قال المسؤول الثاني: "الخطوط التي رُسمت في أعوام 1948 و1926 و1967 و1974 كلها أوهام. إنها مجرد أوهام يرسمها البعض لبعضهم البعض بناءً على وجودهم هناك".

وأضاف المسؤول الثاني: "في هذه اللحظة، يجب إنهاء كل هذه النقاشات والقول: دعونا نتوصل إلى وقف عملي للأعمال العدائية".

واقترح المسؤول الثاني أن اتفاقية على غرار اتفاقية سيناء، والتي تُعدّ مفتاحًا لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، يُمكن اعتبارها نموذجًا يُحتذى به.

قالت القدس والقاهرة، وفقًا للمسؤول الثاني: "لماذا لا نتوقف عن الخلاف حول حدودنا، ولنتحدث عن كيفية تعايشنا؟" وما علينا فعله هو بناء الثقة. علينا فقط بناء الثقة يومًا بعد يوم.

وأكد المسؤول الثاني أن الأمر لا يتعلق بحدود معينة، بل "بمن يهدد بعضه البعض، ويواجه بعضه البعض عبر هذا الخط. وهذه هي القضية، لأنه لا يهم ما هو هذا الخط. إذا لم تثقوا ببعضكم البعض على الجانب الآخر من الخط، فسيستمر هذا الوضع إلى الأبد".

وقال المسؤول الأول إن جزءًا منفصلًا من الأمر التنفيذي يتضمن أحكامًا تضمن استمرار العقوبات على "الأسد، وحلفائه، وغيرهم من الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار، بمن فيهم الإرهابيون، وكذلك الجهات التي تنشر أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى مكافحة المخدرات، وتحديدًا انتشار الكبتاغون".

ويحقق ذلك من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية القائمة المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894. وستعتمد وزارة الخزانة الأمريكية على هذه السلطة حسب الحاجة "لضمان استمرار العقوبات على الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار الإقليمي، مثل الأسد وحاشيته ومنتهكي حقوق الإنسان"، حسبما قال المسؤول.

وقال سميث للصحفيين: "بينما لا نزال متفائلين بمستقبل البلاد وحكومتها الجديدة، فإننا ندرك تمامًا أن التهديدات للسلام لا تزال قائمة". وأضاف: "ستظل الولايات المتحدة يقظة دائمًا حيثما تُهدد مصالحنا وأمننا، ولن تتردد وزارة الخزانة في استخدام سلطتها لحماية أنفسنا والأنظمة المالية الدولية".

وقال المسؤول الثاني: "إنها لحظة تتطلب من الجميع التراجع والقول: دعونا نمنح السلام فرصة".