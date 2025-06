ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لرفع العقوبات عن سوريا "لدعم طريقها نحو السلام"

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يلغي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا "لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". في الوقت نفسه، لا تزال العقوبات سارية على بشار الأسد، والمقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأفراد المرتبطين بنشاط الأسلحة الكيميائية، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو فروعه، ووكلاء إيران.

ينص القسم الأول من الأمر الرئاسي على التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية مع جيرانها. وبحسب تعبيرهم، "فإن سوريا موحدة لا توفر ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية وتضمن سلامة أقلياتها الدينية والعرقية ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".

