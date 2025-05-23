في ظل مفاوضات الاتفاق النووي: الجيش الإسرائيلي يستعد لحرب متعددة الجبهات

يستعد الجيش الاسرائيلي لاحتمال اندلاع حرب متعددة الجبهات، على خلفية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، والتي استؤنفت اليوم الجمعة لجولة أخرى من المحادثات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه "خلال هذا الأسبوع، اكتمل تمرين استمرارية لهيئة الأركان العامة يحاكي سيناريوهات حرب متعددة المسارح. وفي إطار التمرين، المسمى ’باراك تامير’، تدرب الجيش الإسرائيلي على استمرارية العمل في العمق العسكري، والعمليات الدفاعية، والحفاظ على المكونات الأساسية للنشاط العسكري".

وتابع "يهدف التمرين إلى تحسين التنسيق بين مختلف الأسلحة والهيئات في حالات الطوارئ، بهدف تحسين وتيرة وجودة الاستجابة السريعة لمختلف السيناريوهات أثناء الأحداث المتفجرة."

يذكر أن شبكة CNN ذكرت، الأربعاء المنصرم، أن مسؤولين أميركيين أفادوا بأن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وبحسب التقرير، فإن الهجوم الإسرائيلي سيُنظر إليه على أنه "انفصال تام" عن سياسة الرئيس دونالد ترامب، وقد يؤدي إلى إشعال صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط - وهو أمر تسعى واشنطن إلى تجنبه منذ اندلاع الحرب في غزة في عام 2023.

ومع ذلك، أفادت التقارير أن مسؤولين في الحكومة الأميركية أكدوا أنه من غير الواضح ما إذا كان القرار النهائي قد اتخذ في القدس بشأن الهجوم، وأن هناك خلافا عميقا داخل الإدارة الأميركية بشأن احتمال تنفيذ الخطة. وبحسب المصادر ذاتها فإن القرار الإسرائيلي يعتمد أيضاً على تطورات المحادثات النووية التي يقودها الرئيس ترامب مع إيران.

وأشار مصدر استخباراتي أميركي إلى أن "فرصة شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية زادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة"، مضيفا أن عدم مطالبة ترامب بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل يزيد من احتمالات العمل الإسرائيلي الأحادي الجانب.